Сергей и Юлия Скрипаль живы, настаивает британский посол в России

Посол Великобритании в России Лори Бристоу заявил, что отравленные в британском Солсбери экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, живы и находятся в «безопасном месте». Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я могу подтвердить, что они живы», — сказал Бристоу.

Представитель дипмиссии также подтвердил, что он передал им запрос российского посольства с просьбой встретится с ними.

При этом Бристоу отметил, что Скрипали не хотят встречаться с российскими послами. Он выразил мнение, что «не так уж трудно понять», почему они не хотели бы проводить встречу с представителями российских властей.

Посол заключил, что Британия «будет приветствовать» информацию от России о предполагаемых отравителях Скрипалей, однако не намерена вести совместное расследование.

Ранее в посольстве России в Великобритании заявили, что не уверены, что Скрипали живы.