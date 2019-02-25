Партия социалистов победила на парламентских выборах в Молдове

Партия социалистов, которую возглавляет пророссийски настроенный президент Игорь Додон, лидирует на выборах в парламент Молдовы с результатом более 31,32% после обработки 99% бюллетеней.

На второе место вышел проевропейский блок Acum (26,41% голосов). Он находится в оппозиции как к Додону, так и к Демократической партии Молдовы, которой руководит олигарх Владимир Плахотнюк и которая до сих пор контролировала правительство и парламент. Партия Плахотнюка, по последним данным, занимает третье место (23,86% голосов избирателей).

Всего в парламент проходит три партии и один блок. Преодолеть шестипроцентный барьер также смогла партия "Шор" бизнесмена Илана Шора (8,4%), приговоренного судом первой инстанции к 7,5 годам лишения свободы, сообщает Интерфакс.

Всего на места в парламенте претендовали 14 партий и один блок. Выборы впервые проходили по смешанной системе — 50 человек избирались по партийным спискам, 51 — по одномандатным округам. Явка составила 49,22% (1,45 миллиона человек), при этом порог явки отменили.

Основная борьба развернулась между Партией социалистов во главе с президентом страны Додоном, выступающей за сближение с Россией, а также правящей Демократической партией и оппозиционным блоком Acum ("Сейчас"), выступающими за евроинтеграцию. Демократическую партию возглавляет Плахотнюк — самый богатый человек Молдовы, которого оппоненты обвиняют в том, что он единолично контролирует все органы власти и большинство СМИ в стране.

По одномандатным округам Партия социалистов получила еще 15 мандатов, Демократическая партия — 18, блок Acum — 11, партия Шора — два. Еще три мандата достались независимым кандидатам.

По подсчетам Интерфакса, Партия социалистов Додона в общей сложности может набрать 34 мандата из 101, Демократическая партия Плахотнюка — около 31, блок Acum — 26, Партия Шора — семь. Ни у кого из них не будет парламентского большинства, при том что только партия Плахотнюка заявила о готовности начать переговоры по формированию парламентского большинства.

Четыре года назад олигарху уже удалось переманить на свою сторону избранных депутатов. Пока же о готовности вступить в коалицию заявила только партия Шора, которую СМИ называют сателлитом Демократической партии Молдовы. Пророссийская Партия социалистов и проевропейский блок Acum категорически не приемлют создание коалиции между собой или с Демократической партией, пишет Интерфакс.

На брифинге после закрытия избирательных участков Плахотнюк пригласил участников выборов в парламент к диалогу. "Несмотря на разные доктрины, которые имеют политики, они должны сосредоточиться на главной цели — делать жизнь людей лучше. Мы не храним обид. Нет политиков, с которыми мы не хотели бы говорить, нет тем, которые мы не готовы обсуждать. Мы не ставим условий, но не потерпим давления", — сказал он.

Один из лидеров списка Acum — бывший министр образования Майя Санду, которая в 2016 году боролась с Додоном за президентский пост, но проиграла ему во втором туре, обвинила власти в нарушениях. "Эти выборы, как мы их видели, нельзя назвать свободными и корректными. Это были самые недемократичные выборы в истории страны", — сказала Санду, обвинив власти в использовании административного ресурса и СМИ.

Партия социалистов заявила, что также зафиксировала нарушения, но сообщит о своих выводах после консультаций с юристами. "Около десяти тысяч человек от нашей партии наблюдали за выборами. Практически все нарушения ими зафиксированы. Их изучают наши юристы, после чего партия объявит свою позицию о легитимности этих выборов, в том числе на участках для избирателей из Приднестровья", — заявил на брифинге один из лидеров социалистов Ион Чебан.