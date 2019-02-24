Швеция: действия российского Су-27 над Балтикой являются провокацией

Министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил, что российский истребитель Су-27 опасно приблизился к шведскому самолету радиотехнической разведки над Балтийским морем. По его словам, при перехвате Су-27 подлетел к шведскому самолету на 20 метров, сообщает Lenta.ru.

"Мы расцениваем это как осознанную провокацию… Это недопустимое поведение. Вооруженные силы считают случившееся событием, выходящим за рамки обычного", — сказал Хультквист в интервью Sveriges Radio.

Он добавил, что это не первый случай опасного перехвата российским самолетом шведского. Его данные подтверждает полковник Андрес Перссон. Военный утверждает, что такие "любезности" со стороны россиян привычны, но все же в этот раз Су-27 перешел границы дозволенного.

Sveriges Radio сообщает, что Су-27 перехватил шведский самолет 19 февраля над Балтикой в международном воздушном пространстве недалеко от российской границы.

During a flight over the Baltic Sea in international airspace at the beginning of the week, the Swedish SIGINT aircraft was followed by a Russian SU 27 https://t.co/VOarA62Vg8 via @balticjam pic.twitter.com/0cmxRogwYN— Liveuamap (@Liveuamap) February 22, 2019

В пресс-службе Минобороны РФ, что Су-27 в международном воздушном пространстве приблизился к шведскому самолету радиотехнической разведки над Балтикой на безопасное расстояние, сообщает РИА "Новости".

В январе этого года российские средства контроля воздушного пространства над Балтикой обнаружили приближающуюся к границе РФ воздушную цель. Для перехвата цели в воздух поднялся истребитель Су-27. Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к цели, которой оказался самолет-разведчик Gulfstream ВВС Швеции.

Минобороны России ранее заявляло, что полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами. Пилоты проходят над нейтральными водами и не нарушают границ других государств, их работа никому не угрожает, отмечали в ведомстве.

В Минобороны РФ подготовило проект документа, согласно которому военные смогут сбивать пассажирские самолеты-нарушители. Согласно закону "О противодействии терроризму", ПВО могут открывать огонь по захваченным боевиками пассажирским самолетам, которые находятся в воздушном пространстве России и не подчиняются требованиям властей. ВКС России приводятся в повышенную боевую готовность в случае, если неопознанный самолет приближается к российской границе на расстояние менее 50 км.