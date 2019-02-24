Колумбия распорядилась отвести грузовики с гумпомощью от границ Венесуэлы

"Мирный" караван грузовиков из Колумбии был остановлен по приказу Мадуро, заявил глава колумбийского МИД. Он обвинил Каракас в нарушениях прав человека.

Правительство Колумбии в субботу, 23 февраля, отдало приказ о возвращении грузовиков с гуманитарной помощью для Венесуэлы. "Мирный" караван грузовиков был остановлен по приказу главы Венесуэлы Николаса Мадуро, заявил глава колумбийского МИД Карлос Ольмес Трухильо. В результате беспорядков, вспыхнувших на границе двух стран, 37 человек были доставлены в больницы, добавил министр. Он обвинил правительство в Каракасе в нарушениях прав человека. Ранее о колонне грузовиков с гуманитарной помощью объявил самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо.

В выходные дни обстановка в Венесуэле накалилась. Военные и спецслужбы старались предотвратить, чтобы гуманитарная помощь из Колумбии и Бразилии попала через границы. Военные отряды, подконтрольные главе Колумбии Николасу Мадуро, применили слезоточивый газ. В результате грузовикам с гуманитарной помощью не удалось попасть в Венесуэлу.

Сотрудники органов безопасности бегут из Венесуэлы

При этом, по сообщениям колумбийских миграционных ведомств, около 60 представителей венесуэльских спецслужб дезертировали, перейдя государственную границу. Изначально источники в Колумбии сообщали о двух полицейских и одиннадцати солдатах, бежавших на территорию Колумбии.

Венесуэла разорвала дипотношения с Колумбией

Николас Мадуро заявил, что Каракас "не может терпеть", что Колумбия участвует в агрессии против Венесуэлы. Ранее Хуан Гуайдо объявил, что из Колумбии в Венесуэлу поступит партия гуманитарной помощи.

В свете разразившегося кризиса вокруг доставки гуманитарной помощи в Венесуэлу официальный Каракас разорвал дипломатические отношения с Колумбией, соседней страной. "Мы не можем далее терпеть, что колумбийская сторона пошла на агрессию против Венесуэлы", - заявил глава Колумбии Николас Мадуро в субботу, 23 февраля, на митинге своих сторонников в Каракасе. Все колумбийские дипломаты должны покинуть Венесуэлу в течение 24 часов.

Ранее самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо, которого Мадуро во время выступления назвал "клоуном, игрушкой, марионеткой американского империализма", заявил, что при содействии колумбийского президента Ивана Дуке организовал поставку более 600 тонн гуманитарной помощи. Грузовики с продуктами питания и лекарствами должны в субботу въехать в Венесуэлу. Пока что грузовики не смогли пересечь венесуэло-колумбийскую границу, которая со стороны Венесуэлы была закрыта по указанию Мадуро.

Оппозиционная депутат венесуэльского парламента Габи Орильяно заявила на пресс-конференции, что два грузовика с гуманитарной помощью были подожжены, вину за это она возложила на Мадуро.

В свою очередь министр иностранных дел Колумбии Карлос Ольмес Трухильо заявил, что его страна выведет свой дипломатический персонал из Каракаса "как можно скорее". "Колумбия не признает легитимность президента-узурпатора Николаса Мадуро", - сказал Трухильо, уточнив, что его страна признает президентом Хуана Гуайдо. По словам министра, Гуайдо предложил колумбийскому дипперсоналу остаться в Венесуэле, но чтобы защитить "жизнь и неприкосновенность" дипломатов, Богота вернет их домой как можно скорее. "Колумбия считает узурпатора Мадуро ответственным за любую агрессию" против своих представителей, добавил Трухильо.

Двое погибших на границе

Ранее на границе Венесуэлы и Бразилии произошли столкновения между солдатами венесуэльских вооруженных сил и представителями коренного населения - индейцами народности пемон. Те препятствовали проезду военнослужащих к границе, после чего последние открыли огонь. В результате погибли два представителя местной народности, среди них 14-летний подросток, еще 31 человек получил ранения.