В Кашмире растет угроза военного столкновения между Индией и Пакистаном

Индия арестовала несколько десятков лидеров мусульманского населения в Кашмире и отправила в регион 10 000 военных.

В ходе полицейских рейдов в области Кашмир в субботу, 23 февраля, индийские власти арестовали несколько десятков лидеров местного мусульманского населения, объяснив это необходимыми мерами безопасности в связи с приближающимися в Индии выборами.

В тот же день премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что Пакистан несет ответственность за произошедший в Кашмире 14 февраля теракт, в результате которого погибли 40 индийских военных, и направил в регион для подкрепления десять тысяч членов военизированных формирований.

Теракт в Кашмире

14 февраля террорист-смертник в Кашмире направил в автобус, перевозивший индийских военных, автомобиль, начиненный 100 килограммами взрывчатки. Ответственность за теракт, ставший крупнейшим в регионе за последние двадцать лет, взяла на себя базирующаяся в Пакистане террористическая группировка Джейш-э-Мохаммед.

После теракта рост напряжения между государствами, обладающими атомной бомбой, стал особенно заметен, подчеркивает AFP. С середины февраля в Индии не утихают антипакистанские протесты. Индия обвиняет Пакистан в поддержке террористов, однако Исламабад категорически отвергает эти обвинения.

В пятницу Верховный суд в Дели потребовал от правительства обеспечить лучшую защиту мусульманского населения Кашмира в Индии, после того как в различных регионах страны были совершены нападения на студентов, журналистов и бизнесменов из этого штата.

Пакистан обвиняет Индию в бряцании оружием

Премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил о том, что его страна в случае нападения будет готова принять ответные меры. В письме, направленном в Совбез ООН в субботу, министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши обвинил Индию в "бряцании оружием", а начальник штаба сухопутных войск страны Джавид Баджва предостерег Индию от "безответственных акций".

Комментируя нарастание военного напряжения в Кашмире, президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что считает ситуацию "очень опасной" и хотел бы видеть ее скорейшее разрешение. "Однако Индия потеряла почти 50 человек в результате теракта. Так что я могу с понимаем отнестись к ее действиям", - добавил Трамп, выступая в Белом доме.

Очаг напряжения в Кашмире

Кашмир, населенный преимущественно мусульманами, на протяжении 60 лет является очагом напряжения между Индией и Пакистаном. Обе страны осуществляют административное управление отдельными районами Кашмира.

Поскольку в индийской области Кашмира существуют также сильные сепаратистские настроения, Индия традиционно размещает в регионе большое число военизированных и полицейских формирований.