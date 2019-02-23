Оппозиция Италии требует от властей ответить на обвинения в связях Сальвини с Кремлем

Глава итальянского МВД пытался получить у связанных с Кремлем юрлиц несколько миллионов евро для правопопулистской партии "Лига" в преддверии выборов в Европарламент, пишет L’Espresso.

Итальянская оппозиция в пятницу, 22 февраля, потребовала от правительства Италии ответить на обвинения в связях главы МВД Маттео Сальвини и российского Кремля.

21 февраля журналисты итальянского издания L'Espresso в своем материале сообщили, что в 2018 году Сальвини пытался получить у связанных с Кремлем юридических лиц несколько миллионов евро. Деньги якобы предназначались для финансирования правопопулистской партии "Лига" в преддверии выборов в Европарламент, которые запланированы на 23-26 мая 2019 года. Организатором схемы, по словам авторов статьи, являлся Джанлука Савойни, преданный помощник итальянского министра внутренних дел.

По версии издания, Савойни договорился о покупке итальянской нефтяной компанией 3 млн тонн российского дизельного топлива. Доход от сделки предполагалось направить "Лиге", федеральным секретарем которой является Сальвини.

Встреча Сальвини и Козака в Москве

Журналисты признают, что у них нет доказательств исполнения сделки. При этом авторы публикации подчеркивают, что она обсуждалась в Москве в октябре 2018 года, когда Маттео Сальвини прибыл в Россию на мероприятие с участием деловых кругов Италии. Переговоры о возможной сделке прошли через несколько часов после встречи итальянского министра с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком, утверждает издание.

"Лига" "не впервые оказывается вовлеченной в постыдные отношения, учитывая ее особенные дружеские связи с Путиным", заявили представители Демократической партии Италии. Они призвали власти страны безотлагательно прояснить ситуацию.

Объяснение главы МВД - "в национальных интересах" Италии, написала в своем микроблоге Twitter член левоцентристской партии "Свободные и равные" и бывший спикер Палаты депутатов Лаура Больдрини.