В октябре 2018 года российское издание "Фонтанка" назвало Федотова причастным к отравлению в Солсбери. По информации издания, он прибыл в Соединенное Королевство 2 марта 2018 года.

Расследователи Bellingcat получили списки пассажиров рейсов из Москвы в Лондон и обнаружили человека, чей номер паспорта лишь на 2 последние цифры отличался от номеров паспортов двух других предполагаемых преступников. Дальнейший поиск по различным базам данных позволил найти человека с такой же датой рождения и таким же отчеством, которого звали Денис Сергеев. Он прописан по адресу, где располагается общежитие Военной академии Минобороны России.

Паспорт на имя Сергея Федотова был выдан в том же управлении ФМС 770001 в Москве, где получали паспорта два других вероятных отравителя Скрипалей. Bellingcat получил снимок из загранпаспорта на имя Федотова от одного из своих источников. Кадры с Сергеевым удалось отыскать в документальном фильме о столкновениях между федеральными силами и боевиками в Дагестане летом 1999 года.

