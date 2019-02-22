СМИ: Пентагон готовит стратегию "Троянский конь" для войны с Россией

В американском Пентагоне разрабатывают новую концепцию ведения войны против Москвы и Пекина, которая заключается в скрытном вторжении вглубь страны. Такие шаги предпринимаются в ответ на угрозы России и Китая, пишет немецкий журнал Telepolis.

По словам начальника штаба ВВС США генерал Дэвида Голдфайна, выступивашего в Брукингском исследовательском институте в Вашингтоне, весь процесс разработки займет около года, а затраты составят около 135 миллиардов долларов.

Идея новой стратегии состоит в том, чтобы нанести удар по слабым местам противника, избегая столкновения с сильными сторонами, отмечает РИА "Новости". В новой стратегии, как рассказал Голдфайн, будут задействованы все рода американских войск, а главную роль сыграет истребитель F-35, который выступит в виде координационного штаба для наступления.

"Это фундаментальное изменение, как в культурном, так и в техническом плане", — добавил адмирал, подчеркнув, что новая стратегия даст американским войскам "асимметричные преимущества" перед противником. Издание отмечает, что новая американская стратегия напоминает тактику "троянского коня".

Под сильными сторонами России и Китая, упомянутыми адмиралом, имеется в виду наличие у Москвы и Пекина современных образцов вооружения, пишет "Российская газета". "Это фундаментальное изменение, как в культурном, так и в техническом плане", — цитирует "РГ" Голдфайна.

"Если Китай, или Россия, или другой [наш] противник в мире когда-нибудь увидят F-35 в своем воздушном пространстве, я хотел бы отправить им сообщение с двумя словами: "Мы здесь", — сказал адмирал. Он пояснил, что F-35 "никогда не будет там один".

Ранее сообщалось, что F-35 — это самый передовой самолет НАТО. В Пентагоне высказывали опасения, что передача Турции американских истребителей пятого поколения может привести к нечаянной или намеренной утечке данных об этих самолетах к российской стороне.

Президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию пригрозил США новейшими ракетами, способными долететь до Вашингтона и Нью-Йорка. По его словам, США сперва должны подсчитать скорость российских ракет, а потом принимать какие-то решения. Путин имел в виду выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) при размещении пусковых установок в Румынии и Польше.

Путин упомянул гиперзвуковой авиационно-ракетный комплекс "Кинжал", лазерные установки "Пересвет", гиперзвуковую ракету "Циркон", гиперзвуковое оружие "Авангард", беспрецедентную по мощности межконтинентальную ракету "Сармат" и крылатую ракету "Буревестник" с ядерным двигателем.

8 февраля США назвали Россию, Иран и Китай среди главных угроз для Соединенных Штатов. В Госдепартаменте обвинили РФ в подрыве интересов страны, пропаганде и гонке вооружений. 19 января Минобороны США опубликовало новую военную стратегию, в которой главными стратегическими соперниками тоже названы Россия и Китай.