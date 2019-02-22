ФБК Навального провел расследование о клане, разворовавшем Северный Кавказ

Российский оппозиционер Алексей Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) опубликовали расследование о клане Каитовых в Карачаево-Черкесии. Как минимум восемь человек занимали в республике высокие посты.

По словам Навального, неделю назад его завалили видеороликами с репортажем "Один день с мастером", посвященном установке подвесного потолка в роскошном особняке. В комментариях к видео на YouTube высказывалось мнение, что эта тема подходит для расследования основанного политиком ФБК.

В видеоролике с высоты птичьего полета показан особняк поместья, и Навальный решил узнать все подробности, связанные с этим домом. Оказалось, что он расположен в центре Черкесска, рядом с городским парком, сообщает Навальный в видео на своем YouTube-канале.

Стоимость особняка в ФБК оценили в миллиард рублей. Высота потолков в доме составляет 12 метров, площадь здания — 2000 квадратных метров. При этом в документах на дом указано, что это "помещение для отдыха/оздоровительный комплекс" площадью 310 квадратных метров.

"Возникает вопрос. Кто в беднейшем российском регионе со средней зарплатой 24 600 рублей (около 330 евро), где губернатор официально получает 74 тысячи рублей в месяц (995 евро), может позволить себе потратить миллиард на дом?" — говорит Навальный.

Записано поместье на 17-летнего студента Ансара Каитова — внука экс-президента КЧР Мустафы Батдыева. На второго внука бывшего президента — Аслана Каитова — оформлены 8,5 гектара земли возле особняка.

Тут Навальный делает отступление и отмечает, что Карачаево-Черкесия — бедная республика. "Там все, абсолютно все поделили между собой несколько семей, объединившись в хитросплетенные кланы и распределив между собой вообще все деньги, которые поступают в регион из бюджета", — говорит оппозиционер.

"Парламент, правительство, суды, крупные предприятия и курорты — абсолютно все подконтрольно небольшой группе людей, кровных родственников, которые на протяжении десятилетий грабят тех, кто живет на этой земле", — поясняет он.

Одна их этих семей — это Арашуковы, члены которой сейчас арестованы по делам об убийствах, организации убийств и хищении газа у "Газпрома". Представитель другого, не менее влиятельного клана — Алий Каитов, он женат на дочери прошлого президента КЧР. "Эти два клана (и еще пару побочных) поделили республику между собой", — утверждает Навальный. Алий Каитов и построил роскошный дом в Черкесске.

Алий Каитов был и остается очень влиятельным человеком в республике. В прошлом депутат, владел заводом, "а сейчас бы, наверное, уже мог бы метить в губернаторы". Однако в 2004 году он убил у себя на даче семь человек, включая другого депутата. За это Каитова приговорили к 17 годам колонии строгого режима, но потом сократили срок, таким образом менее чем через 10 лет он вышел на свободу. При этом в колонии Каитов находился в расширенной камере со всеми удобствами, посещениями в любое время и даже уходил из тюрьмы, когда ему было нужно, и возвращался обратно.

Отец Алия — Заур Каитов — также был чиновником, возглавлял Агентство лесного хозяйства по Карачаево-Черкесской республике. Родного дядю Алия — Магомеда Каитова — называли "энергетическим королем" Северного Кавказа. Рауля Арашукова, отмечает Навальный, тоже называли "газовым королем".

На должность главы "Кавказской энергетической управляющей компании" Магомеда Каитова назначил Анатолий Чубайс. "В результате этого мощного назначения Магомед Каитов разворовал республиканскую электроэнергетику подчистую", — отмечает Навальный. Брата Алия Каитова Ахмат является главой "Карачаевочеркесавтодора".

По схеме приведенной оппозиционером, в клан также входят отец Мадины Каитовой (жены Ахмата Каитова) Альберт Карабашев — экс-глава полиции КЧР, а также ее брат, прокурор Ислам Карабашев.

Магомеда Каитова в 2013 году арестовали и вменили ему хищение четырех миллиардов рублей. Однако сейчас он, так же, как и Алий, на свободе. Его старшая дочь Джамиля Каитова ездит на Bentley, "тусуется с певицей Валерией у Ротенбергов на даче, плавает с ними на яхте". Ее сестра Карина живет в Нью-Йорке и работает диджеем и певицей, она официальный посол дома Chanel в России.

Кроме того, ФБК нашел фотографии главы КЧР Рашида Темрезова с Асланом Каитовым с подписью "дорогой дядя". До получения поста главы республики он работал гендиректором в компании под руководством Али Каитова. СМИ называли Темрезова "правой рукой" Каитова.

На фотографиях Темрезова присутствуют пять разных часов. По оценкам ФБК, они стоят 2 млн рублей (около 27 тысяч евро), 2,5 млн рублей, двое за 4 млн рублей и еще одни за 5 млн рублей (67 тысяч евро). При этом официальная зарплата Темрезова — 74 тысячи рублей (995 евро).

Ранее в январе в Карачево-Черкесии разгорелся скандал, связанный с семьей сенатора от республики Рауфа Арашукова. Его обвиняют в участии в преступном сообществе и причастности к убийствам. Отцу Рауфа, Раулю Арашукову — советнику гендиректора "Газпром межрегионгаза" — вменяют хищение газа на сумму более 30 млрд рублей (свыше 400 млн евро). По этому делу проходят еще пять человек, среди них другие родственники Рауфа Арашукова.