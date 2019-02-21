Юнкер считает жесткий "Брекзит" все более возможным

Неурегулированный выход Великобритании из ЕС будет иметь тяжкие последствия для экономики и общества по всей Европе, предостерег глава Еврокомиссии после встречи с Терезой Мэй.

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер считает выход Великобритании из Евросоюза без соглашения все более возможным вариантом. На заседании Европейского социально-экономического комитета в Брюсселе в четверг, 21 февраля, Юнкер заявил, что старается делать все возможное, чтобы не допустить жесткий "Брекзит", но "не очень оптимистично" настроен в этом отношении.

Неурегулированный выход Лондона из Евросоюза "будет иметь тяжкие последствия для экономики и общества" как в Великобритании, так и во всей Европе, отметил Юнкер. Накануне он провел очередные переговоры с британским премьер-министром Терезой Мэй, которая, напротив, оценила их результаты позитивно.

В свою очередь вице-председатель Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил, что риск того, что Великобритания выйдет из ЕС без договора, в последние недели вырос.

Голосование по "Брекзиту" намечено на 27 февраля

14 февраля Палата общин британского парламента большинством голосов отвергла предложенный правительством законопроект, который должен был утвердить мандат Мэй на дальнейшие переговоры с Брюсселем об условиях "Брекзита", а также исключить возможность нерегулируемого выхода Великобритании из Евросоюза. Часть парламентариев выступает за то, чтобы принудить Мэй сдвинуть сроки "Брекзита", если до середины марта правительству не удастся провести через парламент соглашение с ЕС. Очередное голосование в парламенте намечено на 27 февраля.

Великобритания намерена выйти из состава Европейского Союза 29 марта 2019 года.