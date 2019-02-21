Дурацкие идеи депутатов будут собирать в специальном разделе на сайте Госдумы, чтобы "больше думали

На сайте Госдумы появится раздел, в котором будут публиковаться сомнительные высказывания и инициативы депутатов, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его мнению, такая мера подтолкнет депутатов к тому, чтобы они "больше думали", прежде чем делать какие-либо заявления, сообщает "Интерфакс".

Спикер уточнил, что размещению информации на сайте будут предшествовать консультации с фракциями, которые будут давать оценку сомнительным инициативам. В итоге обсуждение и публикация таких сомнительных инициатив позволят сформировать "отношение по выдвижению в будущем депутата на новый срок, особенно если он избран по партийному списку".

В то же время в случае появления в СМИ фейковых заявлений депутатов или недостоверных новостей относительно деятельности Госдумы, ее сайт станет площадкой, где будет "возможность разобраться, защитить коллег от этих фейковых новостей". "Подход будет именно такой, объективный. Если глупость совершил - пусть эта глупость будет всем видна, А если это несправедливость, мы должны будем защитить коллег", - заключил Володин.

Эта инициатива появилась после того, как 16 февраля портал Ura.ru со ссылкой на источник в парламенте сообщил, что в Госдуме обсуждается запрет на покупку машины без наличия гаража или парковочного места. Неназванный собеседник издания утверждал, что инициатива поступила из регионов: во многих городах, по его словам, дворы "превратились в паркинги, автомобили стоят повсюду - даже между качелями и песочницами, где играют дети". Издание также цитировало члена думского комитета по транспорту и строительству Александра Старовойтова, который "подтвердил наличие проблемы и необходимость ее решения".

Сразу три члена комитета Госдумы по транспорту, в том числе его глава Евгений Москвичев, опровергли эту информацию, после чего спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил провести проверку Ura.ru и выяснить, кто стал источником этой информации.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на заседании Госдумы предложил пойти еще дальше - закрыть Ura.ru, а также телеканал "Дождь" и радиостанцию "Эхо Москвы", поскольку журналисты этих редакций, по его словам, распространяют дезинформацию и шантажируют представителей государственной власти.

"Этот яд входит в мозги молодых людей... Нужно и "Дождь" закрыть, и Ura.ru, и "Эхо Москвы", и арестовать. И тогда будет порядок в стране. Пора прекратить клевету и очернение, которые звучат со многих федеральных теле- и радиоканалов", - заявил лидер ЛДПР (цитата по Daily Storm).

Шеф-редактор Ura.ru Иван Некрасов заявил "Ведомостям", что представители портала готовы приехать на любые встречи и ответить на все необходимые вопросы. "Хотим обратить внимание, что мы не писали о том, что такие поправки разрабатываются сейчас в Госдуме, но такие предложения от регионов действительно поступают в Госдуму и этот вопрос обсуждался депутатами, недавно об этом также написала "Российская газета", - отметил он.

Законопроекты о "фейках" и неуважении к власти

В декабре 2018 года сенатор Андрей Клишас вместе с другими сенаторами и депутатами внес в Госдуму два проекта. Первый предлагает запретить публикацию в СМИ и интернете "недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу жизни и здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, наступления иных тяжких последствий". За подобные публикации предлагается наказывать штрафом в размере до миллиона рублей.

Второй документ предписывает блокировать материалы, предназначенные для неограниченного круга лиц, "выражающие в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ и органам, осуществляющим государственную власть в РФ".

За публикацию таких материалов предложили ввести штрафы в размере от одной до пяти тысяч рублей и административный арест на срок до 15 суток, если в публикациях нет "уголовно наказуемого деяния". 24 января законопроекты о штрафах за фейковые новости и оскорбления власти в интернете были приняты в первом чтении.

Что же касается сомнительных инициатив, то в начале февраля пользователи интернета предложили "урезать ЗП зажравшимся депутатам" за инициативы, подобной той, которую высказал депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов. В письме министру просвещения РФ Ольге Васильевой он предложил снижать зарплаты школьных учителей после случаев агрессии, психологического или физического насилия по отношению к ученикам.

"Каждую инициативу отдавать на голосование на сайте ГД. Если более 50 процентов граждан считает идею ущербной (как вышеизложенная), снимать ползарплаты до окончания избирательного срока. Задрали уже с такими убогими затеями", - прокомментировал предложение один из пользователей, добавив, что депутаты на заседаниях "играют в КВН, и так же не смешно".

А в прошлом году депутат от ЛДПР Михаил Дегтярев предлагал сделать Москву городом-курортом, заявив, что проведение чемпионата мира по футболу "лишний раз доказывает оздоровительную специализацию города, а Москва-река может стать главной природной зоной отдыха". Однако власти отвергли эту идею, указав на не соответствующее курорту качество жилья в спальных районах.