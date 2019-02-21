"Покажи им, Ник!": Трамп поддержал школьника, подавшего иск на $250 млн к газете The Washington Post

Президент США Дональд Трамп в среду выразил поддержку американскому школьнику Николасу Сэндману, родители которого от его имени подали иск на сумму в 250 млн долларов против газеты The Washington Post, обвинив ее в клевете.

"Студент [средней католической школы] Ковингтона подает в суд на The Washington Post. Покажи им, Ник. Лживые новости!" — написал глава государства на своей странице в Twitter. Он также процитировал слова юноши о том, что The Washington Post "проигнорировала основные журналистские стандарты, потому что хотела продвигать свою хорошо известную и легко документируемую предвзятую повестку против президента Дональда Трампа".

В январе газета опубликовала материал, в котором рассказывалось о том, как представитель коренных народов Америки и ветеран войны во Вьетнаме Натан Филлипс вступил в противостояние с группой молодежи из школы Ковингтона (Парк-Хиллз, штат Кентукки), когда пел и играл на барабане перед Мемориалом Линкольну в Вашингтоне. Молодые люди носили кепки с надписью Make America Great Again ("Сделаем Америку вновь великой") — слоганом, использованным Трампом во время его предвыборной кампании 2016 года, передает ТАСС. Филлипс сообщал, что, когда школьники, среди которых был и Сэндман, приблизились к нему, они начали насмехаться над ним и другими жителями с индейскими корнями, принимавшими 18 января участие в Марше коренных народов, пишет NBC4 Washington.

"Возвращайся в резервацию, чистокровный индеец", — говорили школьники, по словам Филлипса.

16-летний Николас и его семья отрицают это, обвиняют газету в травле и требуют гигантской компенсации. Сэндман также утверждает, что его семье угрожают расправой.

Администрация школы Ковингтона провела внутреннее расследование и тоже пришла к выводу, что ученики не провоцировали конфликт с индейцами возле Мемориала Линкольну. Однако в католической епархии Ковингтона осудили действия школьников и принесли извинения Филлипсу, пишет BuzzFeed News.

Между тем конфликт Филлипса с подростками был снят на камеру, а видео опубликовали в Twitter. Потом появились и другие видеозаписи, представлявшие более сложную и неоднозначную картину произошедшего. В одном из роликов видно, что Николас подошел вплотную к играющему на барабане индейцу и, улыбаясь, пристально на него смотрит. Поведение школьника можно назвать вызывающим и надменным, но точно не агрессивным.