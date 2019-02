Вашингтон отказывается принимать плененную в Сирии супругу боевика террористической организации "Исламское государство" (ИГ). "Я поручил госсекретарю Майклу Помпео (и он полностью согласен) не пускать Ходу Мутану обратно в страну", - написал президент США Дональд Трамп в своем микроблоге Twitter в среду, 20 февраля.

I have instructed Secretary of State Mike Pompeo , and he fully agrees, not to allow Hoda Muthana back into the Country!

Женщина не является гражданкой Соединенных Штатов, у нее нет американского паспорта и визы, необходимой для въезда в страну, подчеркнул, в свою очередь, глава Госдепартамента.

Адвокат семьи Мутаны обвинил власти США в попытке лишить его подзащитную гражданства. Она родилась в штате Нью-Джерси и обладает гражданством Соединенных Штатов, отметил юрист.

BREAKING: Muthana family provides birth certificate of Hoda Muthana born in Hackensack New Jersey in October 1994, months after her father informed the US Government he was no longer a diplomat. pic.twitter.com/dYeWLK0snK