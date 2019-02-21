Вашингтон и Лондон не хотят принимать сторонниц "Исламского государства"

Уехавшая в Сирию жительница Алабамы не является гражданкой Соединенных Штатов, заявил госсекретарь Майкл Помпео. Ранее Дональд Трамп призвал Европу принять более 800 боевиков ИГ и отдать их под суд.

Вашингтон отказывается принимать плененную в Сирии супругу боевика террористической организации "Исламское государство" (ИГ). "Я поручил госсекретарю Майклу Помпео (и он полностью согласен) не пускать Ходу Мутану обратно в страну", - написал президент США Дональд Трамп в своем микроблоге Twitter в среду, 20 февраля.

I have instructed Secretary of State Mike Pompeo, and he fully agrees, not to allow Hoda Muthana back into the Country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 февраля 2019 г.





Женщина не является гражданкой Соединенных Штатов, у нее нет американского паспорта и визы, необходимой для въезда в страну, подчеркнул, в свою очередь, глава Госдепартамента.

Адвокат семьи Мутаны обвинил власти США в попытке лишить его подзащитную гражданства. Она родилась в штате Нью-Джерси и обладает гражданством Соединенных Штатов, отметил юрист.

BREAKING: Muthana family provides birth certificate of Hoda Muthana born in Hackensack New Jersey in October 1994, months after her father informed the US Government he was no longer a diplomat. pic.twitter.com/dYeWLK0snK — Hassan Shibly (@HassanShibly) 20 февраля 2019 г.





Проживавшая в американском штате Алабама 24-летняя Хода Мутана несколько лет назад уехала в Сирию, чтобы присоединиться к ИГ. В интервью британскому изданию The Guardian женщина заявила, что сожалеет о своем решении и выразила надежду на возможное возвращение в США.

Лондон не хочет принимать сторонницу ИГ

Власти Великобритании также отказываются пускать в страну сторонницу "Исламского государства". 19-летняя Шамина Бегум в интервью британскому телеканалу ITV назвала намерение властей лишить ее британского подданства несправедливым по отношению к себе и своему сыну.

По информации СМИ, официальный Лондон считает, что девушка имеет право на получение гражданства Бангладеш, поскольку ее семья родом из этой страны. Однако МИД Бангладеш не согласен с позицией Великобритании. Бегум получила британское подданство "при рождении" и никогда не подавала запрос на двойное гражданство, заявила представитель внешнеполитического ведомства в Дакке. Девушка ни разу не посещала Бангладеш, добавила она.

Шамина Бегум в компании двух подруг уехала в Сирию в 2015 году, чтобы примкнуть к террористической группировке. Этот случай вызвал бурные дебаты в Великобритании.

Несколько дней назад Бегум родила сына в курдском лагере для пленных. Девушка призвала британские власти проявить "сострадание" и позволить ей вырастить ребенка в Великобритании. В то же время Бегум не выразила сожаления о своем решении присоединиться к ИГ. В частности, она назвала взрыв на поп-концерте в Манчестере в 2017 году "актом возмездия" за атаки на укрепления ИГ.

Трамп призвал Европу принять боевиков

17 февраля президент Соединенных Штатов обратился к партнерам Вашингтона в Европе с просьбой принять более 800 боевиков "Исламского государства" , захваченных в ходе антитеррористической международной операции в Сирии, и отдать их под суд. "Халифат вскоре падет. В противном случае не произойдет ничего хорошего - нам придется отпустить их на свободу", - заявил Трамп. По его утверждению, Вашингтон не хотел бы, чтобы джихадисты наводнили Европу.