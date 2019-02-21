Макрон пообещал жесткий ответ на проявления антисемитизма

На встрече Совета еврейских общин Франции президент Эмманюэль Макрон назвал антисемитизм проблемой республики и анонсировал закон о борьбе с проявлениями ненависти в интернете.

В Европе и почти во всех западных демократиях наблюдается оживление антисемитизма, невиданное со времен Второй мировой войны. Об этом президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в среду, 20 февраля, на ежегодной встрече Совета еврейских общин Франции (CRIF). "Антисемитизм не является проблемой евреев, это проблема республики", - подчеркнул глава государства.

Макрон перечислил ряд будущих мер, направленных на борьбу с антисемитизмом. В частности, французский президент сообщил, что поручил МВД страны принять шаги по запрету расистских и антисемитских группировок. Глава государства обвинил их в разжигании ненависти, поощрении дискриминации и призывах к насилию.

Кроме того, Макрон анонсировал закон о борьбе с проявлениями ненависти в интернете. Соответствующий законопроект будет представлен в мае, добавил президент. Он привел в пример подобный закон в Германии, назвав его эффективным и прагматичным. При этом Макрон выразил недовольство тем, что борьба с проявлениями ненависти во всемирной паутине на европейском уровне продвигается недостаточно быстро.

В Париже прошла массовая демонстрация против антисемитизма

За 2018 год количество преступлений с антисемитским подтекстом во Франции выросло на 74 процента по сравнению с предыдущим годом, указывает агентство AFP. По данным МВД Франции, в 2018 году был зарегистрирован 541 подобный инцидент.

16 февраля участники демонстрации "желтых жилетов" в Париже неожиданно стали оскорблять встретившегося им на пути известного французского философа Алена Финкелькрота. Главный подозреваемый в антисемитской выходке опознан, заявил в тот же день глава французского МВД Кристоф Кастанер. В свою очередь, глава государства заявил, что французы не потерпят подобных инцидентов.

В ночь на 19 февраля неизвестные осквернили около ста могил на еврейском кладбище в коммуне Катзенайм на северо-востоке Франции, нанеся на них нацистскую символику. В тот же день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к европейским лидерам с призывом противостоять антисемитизму. "Это чума, которая угрожает всем", - подчеркнул Нетаньяху в видеообращении.

Вечером 19 февраля в Париже прошла массовая демонстрация против антисемитизма. К манифестантам в столице Франции присоединился премьер-министр Эдуар Филипп, а также два экс-президента - Франсуа Олланд и Николя Саркози.