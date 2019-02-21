WP: минюст США готовится к завершению "российского дела"

Сотрудники министерства юстиции США готовятся к завершению почти двухлетнего расследования специального прокурора США Роберта Мюллера по вопросу возможного вмешательства в России в президентские выборы 2016 года и полагают, что финальный отчет может быть опубликован в ближайшие дни, пишет The Washington Post со ссылкой на близкие к ведомству источники.

Источник рассказал, что ближайшее окружение президента США Дональда Трампа опасаются, что заключительный отчет Мюллера может содержать информацию о Трампе и его команде, которая станет разрушительной в политическом плане, но не криминальной.

Спецпрокурор США Мюллер может представить свой доклад Генеральному прокурору Уильяму Барру на следующей неделе, по словам источника, знакомого с этим вопросом, который, как и другие, говорил на условиях анонимности. Сколько именно информации будет опубликовано для общественности, зависит от Мюллера, генерального прокурора и конгресса, пишет WP. Расследование Мюллера привело к уголовным обвинениям в отношении 34 человек. Шесть помощников и советников Трампа уже признали себя виновными.

Завершение расследования «российского дела» спецпрокурора не будет означать прекращения других уголовных расследований, связанных с президентом США. Например, федеральные прокуроры в Нью-Йорке изучают, проводились ли коррупционные платежи из средств финансирования инаугурационного комитета Трампа.

Россия отрицает вмешательство в американский избирательный процесс.