Источник рассказал, что ближайшее окружение президента США Дональда Трампа опасаются, что заключительный отчет Мюллера может содержать информацию о Трампе и его команде, которая станет разрушительной в политическом плане, но не криминальной.

Статьи по теме:
Axios: дочь Трампа могут допросить по "российскому делу"  (1)
По "российскому делу" допрошен первый член администрации Трампа  (1)

Спецпрокурор США Мюллер может представить свой доклад Генеральному прокурору Уильяму Барру на следующей неделе, по словам источника, знакомого с этим вопросом, который, как и другие, говорил на условиях анонимности. Сколько именно информации будет опубликовано для общественности, зависит от Мюллера, генерального прокурора и конгресса, пишет WP. Расследование Мюллера привело к уголовным обвинениям в отношении 34 человек. Шесть помощников и советников Трампа уже признали себя виновными.

Завершение расследования «российского дела» спецпрокурора не будет означать прекращения других уголовных расследований, связанных с президентом США. Например, федеральные прокуроры в Нью-Йорке изучают, проводились ли коррупционные платежи из средств финансирования инаугурационного комитета Трампа.

Россия отрицает вмешательство в американский избирательный процесс.