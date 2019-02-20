Путин: США сами нарушают, а западные сателлиты американцев им "подхрюкивают"

Президент России Владимир Путин во время ежегодного послании Федеральному собранию заявил, что США сами нарушают договор РСМД, помимо выхода из него, а другие страны им "подхрюкивают".

Путин напомнил, что многие страны производили ракеты средней и меньшей дальности, а Россия и США нет. "И США нужно было честно об этом сказать, а не искать надуманные основания, обвиняя Росси. Нужно было действовать по-честному, а США сами нарушают, а потом еще и из договора вышли. А западные сателлиты американцев им "подхрюкивают", — отметил Путин.

Он отметил, что говорит об этом только потому, что Россия вынуждена отвечать на обвинения, которые звучат в ее адрес, сообщает Gazeta.ru.

Российский президент рассказал, каким будет ответ на размещение США в Европе ракет. По его словам, меры будут "зеркальными" и "ассиметричными".

Путин заявил, что Россия будет создавать и размещать виды вооружений, которые могут быть использованы не только на территории, со стороны которой исходит угроза, но и там, где будут находятся центры принятия решений о применении угрожающих стране ракетных комплексов. "Реализуем (эти меры) немедленно", — подчеркнул Путин. Он также посоветовал американским партнерам "оставить иллюзии".

"США должны оставить иллюзии по поводу мировых ПРО. Работа в работе по созданию нового оружия продолжается. Началось серийное производство "Авангарда". В этом году им будет оснащен первый полк РВСН. Проводятся испытания "Сармата", "Пересвет" и "Кинжалы" — в режиме опытно-боевого дежурства подтвердили свои характеристики", — сообщил он.

"Уже весной этого года будет спущена первая подводная лодка-носитель комплекса "Посейдон", работа идет по плану. Еще одна новинка — гиперзвуковая ракета "Циркон" — скорость — более 9 Махов, способна летать на 1000 км, может применяться с наземных и наводных установок", — заявил президент РФ.

В своем послании к Федеральному собранию Владимир Путин напомнил, что "еще недавно казалось, что Россия сможет совершить прорыв в оборонной сфере. Но мы это сделали, в том числе совсем молодые люди". Например, система "Авангард" соразмерна с запуском первого искусственного спутника земли, сообщил он.

"Мы не заинтересованы в конфронтации и не хотим ее. тем более с такой глобальной страной, как США". Однако США не замечают, как меняется мир, и как ошибочна политика США.

Для устойчивого и долгосрочного развития, нам нужен мир, и все развитие оборонной промышленности направлено на одно — чтобы никто не только не подумал об агресси в адрес нашей страны, но даже пытаться оказывать силовое давление на нашу страну. Добиться поставленных целей можно, только объединяя усилия. такой солидарный настрой на перемены — всегда осознанный выбор самих людей", — подчеркнул он.

По словам Путина, одна из главных проблем России — демография. "Численность населения страны снижается. "Но это не значит, что мы должны принять такую ситуацию. мы смогли преодолеть негативные демографические тенденции в начале 2000-х годов. Убежден, что вновь способны это сделать — на рубеже 23-24 годов добиться возобновления естественного прироста населения", — отметил он.

Он напомнил, что "те кадры и компетенции, которые мы получили при разработке оружия нового поколения, нужно применить и для развития гражданских сфер".

"Россия была и будет суверенным, независимым государством. Это аксиома. Она будет либо такой, либо ее не будет. Для нас это должно быть понятно. Россия не может быть государством, если она не будет суверенной. Другие могут, мы — нет", — заявил он, отметив Индию и Японию, а также государства Юго-Восточной Азии как приоритетные направления внешнеэкономических взаимодействий.

"Решение демографических проблем прямо связаны с преодолением бедности. В 2000 году за этой чертой находилось более 40 млн человек, сейчас — около 19 млн, но и это слишком много", — заметил российский лидер.

"Важно, чтобы рождение детей не воспринималось людьми как причина снижения уровня благосостояния семей, говорит президент. Предлагаю с 1 января 2020 года поднять планку до двух прожиточных минимумов членов семьи. Это позволит в полтора раза увеличить число семей, которые получают выплаты со стороны государства", — сказал он.

Сейчас в России пособие для семей, где есть дети-инвалиды — 5500 рублей (73 евро). Путин предложил увеличить его до 10 тысяч рублей (145 евро), а также сократить облагаемую площадь квартир для семей с детьми.