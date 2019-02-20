Microsoft сообщила о новых хакерских атаках в Европе

Специалисты корпорации Microsoft полагают, что за атаками стояли преступники из группировки Strontium, которую ранее связывали с Генштабом вооруженных сил РФ.

Базирующаяся в США компания Microsoft сообщила в среду, 20 февраля, о новой серии кибератак в Европе.

По данным корпорации, на этот раз их объектами стали 104 аккаунта сотрудников Германского общества внешней политики, а также европейских филиалов Института Аспена и Германского фонда Маршалла Соединенных Штатов (GMF).

Как уточняет Microsoft, речь шла об учетных записях в Бельгии, Франции, Германии, Польши, Румынии и Сербии.

Сведения о нападениях в киберпространстве получили центр корпорации, занимающийся разведкой в области угроз безопасности, и подразделение по борьбе с цифровой преступностью.

След может вести к Генштабу ВС РФ

Специалисты Microsoft полагают, что к атакам причастна группа киберпреступников, известная как Strontium. Ранее ее связывали с Главным управлением (ГУ) Генштаба вооруженных сил России. В США утверждают, что она стояла за кибератакой на предвыборный штаб кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Нападения были зафиксированы в период с сентября по декабрь 2018 года.

Microsoft расширяет защиту

В Microsoft отмечают, что в последнее время подобные атаки не ограничиваются разного рода кампаниями (к примеру, предвыборными), а распространяются на "аналитические центры и некоммерческие организации, работающие над темами, связанными с демократией, прозрачностью выборов и государственной политикой". Сотрудники этих НКО зачастую "находятся в контакте с правительственными чиновниками", отмечают в корпорации.

В ответ на рост угроз Microsoft сделала сервис AccountGuard, предназначенный для информационной безопасности, доступным еще в 12 государствах Европы, включая Францию, Германию, Швецию, Данию, Нидерланды, страны Балтии, Португалию, Словакию и Испанию.

Ранее стало известно, что спецслужбы все чаще фиксируют кибератаки на жизненно важные объекты в Германии.