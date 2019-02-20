Дуэли на световых мечах во Франции признали официальным видом спорта

Федерация фехтования Франции признала поединки на световых мечах официальным видом спорта. В стране наблюдается стремительный рост желающих участвовать в подобных соревнованиях, сообщает портал Mashable со ссылкой на Associated Press.

Дуэли поклонников "Звездных войн", возможно, вскоре составят конкуренцию классическому фехтованию.

Для профессиональных занятий новым видом спорта необходимо приобрести точную копию поликарбонатного "джедайского" меча, оснащенного цветными светодиодами, а также соответствующее защитное снаряжение.

Комплект обойдется примерно в 400 долларов.

Правила планируют соотнести с привычными для фехтования - для победы нужно первым набрать 15 баллов, либо просто победить по очкам за три минуты. Удары по голове и туловищу принесут спортсмену по пять баллов, по рукам или ногам - по три, по кисти - один.