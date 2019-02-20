Послание Путина: на фоне падающих рейтингов рассказал "про людей"

Президент РФ Владимир Путин в среду обратился с посланием Федеральному собранию.

В отличие от прошлогоднего, нынешнее послание, по мнению аналитиков, должно было быть "про людей", ведь рейтинги президента неуклонно падают, граждане устали ждать, когда же при власти Путина будут решаться накопившиеся проблемы социального и экономического характера. И, действительно, президент сразу заявил, что необходимо сосредоточиться на внутренних вопросах развития страны. И все мы почувствуем улучшение жизни уже в ближайшие месяцы. В этом году послание было оглашено за 1 час 26 минут и из них 1 час 15 минут было посвящено социальным проблемам. В оставшиеся минуты Путин вернулся к военной мощи России, ее новейшему оружию и успел пригрозить США неуловимыми ракетами.

Путин начал с "социалки" и "ошибок прошлого десятилетия"

Традиционно Путин начал с задач экономического развития страны, социальных проблем России и исполнения "майских указов". Он сообщил, что необходимо сосредоточиться на внутренних вопросах развития страны.

По его словам, снижать планку ориентиров, размывать их нельзя. "Мы обязаны двигаться только вперед, набирая темпы своего развития", - сказал Путин, отметив, что повторение "ошибок прошлого десятилетия" невозможно и уже в этом году граждане почувствуют реальные изменения.

"Сегодняшнее Послание сосредоточено, прежде всего, на вопросах нашего внутреннего социального и экономического развития... Наши задачи носят долгосрочный характер. Но работать на стратегические цели необходимо уже сегодня. Время спрессовано, я говорил об этом многократно, вы это всё прекрасно знаете. Его запаса, запаса времени, на раскачку, на дальнейшие утряски и увязки просто нет. Вообще, мы этот период, считаю, прошли - формирования задач и инструментов достижения целей. И абсолютно недопустимо отступать от намеченных рубежей. Да, они сложны, эти задачи. Но снижать планку конкретных ориентиров, размывать их - нельзя. Они сложные, как я уже сказал, эти задачи, требуют больших усилий с нашей стороны. Но они отвечают масштабу и скорости перемен в мире. Мы обязаны двигаться только вперед, постоянно набирая темп этого движения", - так начал свое послание Путин.

Он отметил, что тем, кто хочет работать "не напрягаясь, избегать инициативы и ответственности, лучше сразу уйти".

"Для людей важно, что реально сделано и как это улучшает их жизнь, жизнь их семей. И не когда-нибудь, а сейчас. Мы не должны повторять ошибок прошлых десятилетий и ждать пришествия коммунизма. Нужно сейчас менять ситуацию к лучшему. И потому работа исполнительной власти на всех уровнях должна быть слаженной, содержательной, энергичной. Задавать такой тон обязано правительство России", - подчеркнул президент.

Путин сообщил, что на целях развития страны могут быть направлены "колоссальные финансовые ресурсы", которые "мы не взяли их взаймы, а заработаны миллионами наших граждан". И эти средства должны быть направлены на "приумножение богатств России и благополучие российских семей".

За чертой бедности около 19 млн россиян, но им поможет социальный контракт

Около 19 миллионов россиян сейчас находятся за чертой бедности, это слишком много, заявил в среду президент РФ Владимир Путин.

"Решение демографических проблем, рост продолжительности жизни, снижение смертности прямо связаны с преодолением бедности. Напомню, в 2000 году за ее чертой находилось более 40 миллионов человек. Сейчас - около 19 миллионов. Но и это слишком много", - сказал Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.

Поэтому надо "сосредоточить на этом наше внимание - на борьбе с этим явлением".

Президент показал, что знает, что граждане России "вынуждены экономить на самом необходимом - одежде, лекарствах, даже на еде".

"Причин для бедности, не только в нашей стране, в мире вообще, очень много, но она всегда буквально придавливает человека, лишает его жизненных перспектив. Государство должно помочь людям, помочь выйти из сложной жизненной ситуации. Опыт некоторых наших регионов показывает, что можно эффективно работать на этом направлении. Я назову эти регионы: это Калужская, Ульяновская, Томская, Вологодская, Нижегородская области, ряд других регионов России. Их опыт показывает, что работающим механизмом такой поддержки может стать социальный контракт, так называемый социальный контракт", - отметил Путин.

При социальном контракте государство оказывает гражданам помощь в трудоустройстве, повышении квалификации, предоставляет финансовые средства (десятки тысяч рублей) на организацию подсобного хозяйства или небольшого собственного дела.

Для каждого предлагается индивидуальная программа поддержки.

По подсчетам правительства, за 5 лет такой поддержкой смогут воспользоваться более 9 миллионов россиян.

Путин поручил правительству уже с 2020 года на условиях софинансирования с регионами оказать содействие субъектам Федерации, которые активно внедряют практику социального контракта.

Путин пообещал улучшение жизни россиян уже в 2019 году

Уже в ближайшее время, в этом году, люди должны почувствовать реальные изменения к лучшему, пообещал Путин.

И почувствуют россияне это улучшение по итогам реализации национальных проектов.

"Уже в ближайшее время, в этом году мы должны почувствовать реальные изменения оценок граждан. В начале следующей года подведем первые итоги работы по национальным проектам", - сказал Путин.

Далее президент перешел к конкретным задачам, которые стоят перед властями РФ.

Ключевой задачей власти названо "сбережение народа" и "поддержка семей"

Ключевой задачей на ближайшую перспективу президент назвал "сбережение народа", и, соответственно, "всемерной поддержке семей".

"Для нашего общества, для многонационального народа именно семья, рождение детей, продолжение рода, уважение к старшим поколениям были и остаются мощным нравственным каркасом. Мы делали и будем делать все для укрепления семейных ценностей. Это вопрос нашего будущего. Общая задача для государства, для гражданского общества, для религиозных организаций, политических партий и средств массовой информации", - заявил президент.

"Россия вошла в очень сложный демографический период. Рождаемость снижается. Причины здесь чисто объективные. Они связаны с теми огромными людскими потерями, провалами, которые понесла наша страна в XX веке, во время Великой Отечественной войны и в драматичные годы после распада СССР. Но мы смогли переломить негативные демографические тенденции в начале 2000-х годов, а тогда страна была в очень сложном положении, тогда казалось, что это вообще сделать невозможно. Но мы это сделали... И мы вновь способны это сделать - добиться на рубеже 2023-2024 годов возобновления естественного прироста населения", сказал Путин в своем послании Федеральному собранию.

Для этого уже уже подготовлен новый пакет мер по поддержке семей.

Будут увеличены соцвыплаты на детей и пособия для инвалидов

"Важно, чтобы рождение и воспитание детей не означало для семьи риска бедности, резкого снижения уровня благосостояния. Вы знаете, что у нас уже предусмотрены выплаты на первых и вторых детей в возрасте до полутора лет. Сумма выплат зависит от прожиточного минимума ребенка в конкретном регионе - от 8 до 22 тысяч рублей, а в среднем по стране - более 11 тысяч рублей на ребенка в месяц... Сейчас такие выплаты получают семьи, чьи доходы не превышают полутора прожиточных минимумов на человека. Но пора сделать следующий шаг", - предложил Путин.

Он предложил с 1 января 2020 года поднять планку до двух прожиточных минимумов на члена семьи. Такой помощью государства смогут воспользоваться порядка 70 процентов семей, где рождаются первые и вторые дети.

"Сегодня пособие по уходу за детьми с инвалидностью и за инвалидами с детства первой группы всего 5,5 тысячи рублей. Предлагаю уже с 1 июля текущего года повысить его до 10 тысяч рублей. Понимаю, конечно, что и это немного. И тем не менее такая мера станет дополнительной поддержкой для семей, где ребенок нуждается в особой заботе", - подчеркнул президент.

Льготы по налогам на имущество для семей с детьми будут увеличены

По словам президента РФ, доходы российских семей должны расти, для этого нужны решения прямого действия.

"Прежде всего должна быть снижена налоговая нагрузка на семью. Принцип должен быть очень простой: больше детей - меньше налог. Предлагаю увеличить федеральную льготу по налогу на недвижимое имущество для многодетных семей.

Дополнительно освободить от налога: по 5 квадратных метров в квартире и по 7 квадратных метров в доме на каждого ребенка.

Для примера, что это значит: сейчас налогом не облагаются 20 метров площади квартиры. Если в семье трое детей, то из-под налогообложения будет выведено ещё 15 метров. Что касается земельных участков, принадлежащих многодетным семьям, то предлагаю освободить от налога полностью 6 соток и таким образом полностью вывести из-под налогообложения наиболее распространенные по площади участки", - пояснил Путин.

Такая льгота уже предусмотрена для пенсионеров, а также для граждан предпенсионного возраста. Федеральный статус этой льготы гарантирует ее применение во всех субъектах РФ, которые должны предложить дополнительные налоговые меры поддержки семей с детьми.

Ставки по ипотеке будут ниже 8%, а для семей с детьми - особые льготы

Правительству и Центральному Банку наказано снизать ставки по ипотеке до 9 процентов, а затем - до 8 процентов и ниже, как это и установлено в майском указе. Особые меры поддержки предусматриваются для семей с детьми.

В России уже действует программа льготной ипотеки для семей, где родился второй или последующий ребенок. Ставка для них - 6 процентов. Однако льготой пока воспользовались всего 4,5 тысячи семей, так как такая ставка субсидируется государством только первые 3 или 5 лет кредита. Поэтому президент предложил установить льготу на весь срок действия ипотечного кредита.

На это уже в 2019 году будет направлено 7,6 миллиарда рублей, в 2020-м - 21,7 миллиарда рублей, 2021 году - 30,6 миллиарда рублей.

Ожидается, что по такой программе ипотеку получат около 600 тысяч семей.

Многодетные семьи получат по 450 тыс. рублей на погашение ипотеки

Еще одна дополнительная мера поддержки семей, где рождается третий и последующий ребенок - "погашение" из бюджета 450 тысяч рублей на семью из ее ипотечного кредита.

Эта мера будет принята задним числом - с 1 января 2019 года.

Таким образом, с учетом материнского капитала можно направлять на погашение ипотеки более 900 тысяч рублей, что в большинстве регионов РФ - существенная часть стоимости квартиры.

В бюджет РФ для этого будут внесены соответствующие коррективы: в 2019 году на это потребуется дополнительно 26,2 миллиарда рублей, в 2020-м - 28,6 миллиарда рублей, в 2021-м - 30,1 миллиарда рублей.

Кроме того, семьи с детьми смогут и строить свой дом, на своей земле. Будут разработаны доступные финансовые инструменты для поддержки индивидуального жилищного строительства, которое пока не охвачено ипотекой.

Нужно освободить застройщиков от бремени уплаты налога на прибыль и НДС на социальные объекты, которые переданы государству или муниципалитетам.

Это необходимо для того, чтобы стимулировать комплексное развитие городов и поселков, когда рядом с жильем есть все необходимое семье: и поликлиника, и школа, и спортивные площадки.

Но до конца 2021 года должна быть полностью решена проблема с яслями, будет создано не менее 270 тысяч новых мест для детей, включая негосударственный сектор.

За три ближайших года на эти цели должно быть направлено 147 миллиардов рублей из федерального и региональных бюджетов.

По словам президента, запись в ясли, в детский сад, оформление льгот, пособий, налоговых вычетов, - все это должно происходить без дополнительных заявлений, лишних бумажек и походов по инстанциям.

Поэтому до конца 2020 года предоставление всех ключевых государственных услуг будет переведено в проактивный формат, когда человеку достаточно выслать запрос на необходимую услугу, а остальное система должна сделать самостоятельно, автоматически.

Приказано немедленно индексировать пенсии

Президент России, оглашая послание Федеральному собранию, обратил внимание, что необходимо "немедленно индексировать пенсии и ежегодные денежные выплаты сверх уровня прожиточного минимума".

Индексация пенсий должна проводиться "сверх уровня прожиточного минимума, а выплаты за первые месяцы текущего года нужно пересчитать и вернуть людям то, что они недополучили".

В этом году уже были проиндексированы пенсии в рамках пенсионной реформы, но если доход пенсионера превысил прожиточный минимум, то ему перестали выплачивать социальную доплату в прежнем размере или снизили ее. В результате прибавки к пенсии либо вообще не получилось, либо она оказалась гораздо меньше, чем человек ожидал, добавил глава государства.

"Необходимо было учесть все нюансы, однако этого сделано не было. А такого быть, конечно, не должно. Возникшую несправедливость, а это безусловно, так и есть, надо немедленно устранить", - заявил президент.

"Уже с текущего года индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна осуществляться в любом случае сверх уровня прожиточного минимума пенсионера, который устанавливается ежегодно. То есть государство сначала, сперва должно довести пенсию до прожиточного минимума, а уже после этого проводить индексацию самой пенсии", - сказал Путин.

"Выплаты за первые месяцы текущего года нужно пересчитать и доплатить людям те деньги, которые они недополучили", - подчеркнул он.

Будут введены "ипотечные каникулы" для россиян, лишившихся дохода

Президент предложил ввести в России "ипотечные каникулы", то есть отсрочку по платежам для граждан, которые лишились дохода.

По его словам, надо дать им возможность "сохранить свое единственное жилье, а кредит передвинуть, погасить позднее".

"Это непростая задача, здесь нужно подумать, как организовать эту работу так, чтобы и финансовым организациям не навредить, и человека поддержать. Но это можно сделать", - подчеркнул Путин.

Он также обратился к Банку России и правоохранительным органам с требованием в кратчайшие сроки навести порядок на рынке микрокредитования, "оградить людей от обмана, мошенничества и настоящего вымогательства подчас со стороны недобросовестных кредиторов".

"Ни в коем случае нельзя отказывать в помощи только потому, что жизненные обстоятельства человека "немного" где-то и как-то не вписываются в формальные критерии той или иной нашей программы", - заметил глава России.

Уровень медицины пока низок, но медпомощь станет доступной во всех регионах к концу 2020 года

Уровень доступности и качества медицинской помощи не устраивает многих граждан, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Знаю, что нынешнее состояние, уровень доступности медицинской помощи, он, с одной стороны, вроде как растет, и, действительно, растет, но, тем не менее, многих граждан не устраивает", - заявил Путин в ежегодном послании Федеральному собранию.

Медицинская помощь должна стать доступной во всех регионах страны уже до конца 2020 года, пообещал он.

"В отдаленных населенных пунктах остается проблема даже попасть к медицинскому работнику, просто попасть на прием... До конца 2020 года медицинская помощь должна стать доступной во всех, хочу это подчеркнуть, именно во всех без исключения населенных пунктах России, для всех граждан", - сказал он.

По словам главы государства, для реализации этой задачи необходимо построить и модернизировать более полутора тысяч амбулаторий и фельдшерских пунктов в регионах. "Уже за 2019 и 2020 годы должно быть построено и модернизировано 1590 врачебных амбулаторий и фельдшерских пунктов", - сказал Путин.

"О медицине судят по первичному звену - поликлиникам, амбулаториям, фельдшерско-акушерским пунктам. Именно к их работе у людей больше всего претензий", - добавил он.

Думе приказано оперативно принять закон о паллиативной помощи

Президент также поручил депутатам Госдумы ускорить принятие закона о паллиативной помощи, в которой нуждаются от 800 тыс. до 1 млн человек.

"Важнейший вопрос, который имеет не только медицинское, но и социальное, общественное, нравственное измерение, - это организация паллиативной помощи. По оценкам, в ней нуждаются до 800 тысяч человек, а волонтеры мне говорили, что, может быть, и миллион. Знаю, что вчера депутаты Госдумы во втором чтении приняли поправки в законодательство о паллиативной помощи. Прошу как можно быстрее завершить работу над законопроектом в целом", - заявил глава государства.

США должны подсчитать скорость наших ракет, а потом принимать какие-то решения

Президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному посланию, большинство времени (1 час 15 минут из 1 часа 26 минут всего послания) посвятил освещению внутренних социальных и экономических проблем. Остальное время было почти полностью посвящено отношениям России с США, их выходу из договора РСМД и нашим ракетам, которые способны долететь до американских "центров принятия решений".

Таким образом, глава России практически впрямую пригрозил руководству США российскими ракетами, которые способны долететь до Вашингтона и Нью-Йорка.

Однако Путин отметил, что Россия не заинтересована в конфронтации с США, не является для них главной угрозой, и Москва хочет иметь с Вашингтоном равноправные дружеские отношения.

Он призвал Белый дом оставить все иллюзии о получении глобального военного превосходства.

Президент сообщил, что новейшее российское оружие, о котором он говорил еще в послании 2018 года, способно обеспечить "безусловную безопасность" страны.

Авиационные комплексы с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" в режиме опытно-боевого дежурства подтвердили свои уникальные характеристики, сообщил Путин.

"Лазерные установки "Пересвет" и авиационные комплексы с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" в режиме опытно-боевого дежурства подтвердили свои уникальные характеристики", - сказал Путин.

Кроме того, идет по графику и будет завершена в срок работа над гиперзвуковой ракетой "Циркон", способной развивать скорость до 9 махов. Дальность полета этой гиперзвуковой ракеты может составить более тысячи километров. При этом она способна поражать как морские, так и наземные цели. "Ее применение предусмотрено с морских носителей серийных надводных кораблей и подводных лодок, в том числе уже произведенных и строящихся под ракетные комплексы высокоточного оружия "Калибр", - пояснил президент.

Он также сообщил, что для защиты национальных интересов России на два - три года ранее сроков, установленных Госпрограммой вооружений, ВМФ РФ будут переданы семь новых многоцелевых подводных лодок и в ближайшее время будет заложено пять надводных кораблей дальней морской зоны. Еще 16 кораблей такого класса будут введены в состав ВМФ до 2027 года.

По словам Путина, США демонстративно пренебрегли положениями Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) при размещении пусковых установок в Румынии и Польше. "Сперва начали разработку и применение ракет средней дальности, присвоив им для отвода глаз наименование ракеты-мишени для целей ПРО. Затем приступили к развертыванию в Европе пусковых установок Mk-41, которые позволяют осуществить боевое применение крылатых ракет средней дальности "Томагавк", - сказал он.

"Сделав все это, США откровенно пренебрегли, демонстративно проигнорировали совокупность положений, предусмотренных статьями 4 и 6 ДРСМД", - подчеркнул российский лидер.

Поэтому Россия готова на зеркальные и асимметричные меры на случай, если США разместят ракеты средней и меньшей дальности в Европе.

"Россия не намерена первой размещать подобные ракеты в Европе. Если же они действительно будут произведены и поставлены на Европейский континент, а США такие планы имеют, во всяком случае мы не слышали обратных заявлений, то это резко обострит ситуацию в сфере международной безопасности, создаст для России серьезные угрозы, ведь у некоторых классов этих ракет подлетное время до Москвы может составить до 10-12 минут. Это и есть очень серьезная угроза для нас. В таком случае мы будем вынуждены, я хочу это подчеркнуть, именно вынуждены предусмотреть зеркальные и асимметричные действия", - сказал Путин.