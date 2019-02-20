"Пусть посчитают дальность и скорость наших систем оружия". Путин предостерег США от конфликта с Россией

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию призвал США воздержаться от шагов, которые могут создавать «дополнительные угрозы» для РФ, отметив, что Россия надежно защищена современными системами вооружения.

«Пусть посчитают дальность и скорость наших перспективных систем оружия. Мы просим только об этом. Пусть сначала посчитают, а уже после этого принимают решения, которые могут создать дополнительные серьезные угрозы для нашей страны», — сказал Путин, отметив, что такие шаги приведут к ответным действиям.

В начале февраля США объявили о приостановке своего участия в договоре о ракетах средней и меньшей дальности, обвинив Россию в его неоднократном нарушении. Москва объявила о зеркальном ответе и начале разработки гиперзвуковой ракеты средней дальности наземного базирования.