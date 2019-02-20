Тысячи французов вышли на демонстрации под лозунгом "Хватит!"

Тысячи людей приняли участие в демонстрациях по всей Франции, протестуя против волны антисемитизма в стране. Демонстранты вышли на улицы Парижа и других городов под лозунгом "Хватит!". К ним присоединились политики левых и правых партий, в том числе и бывшие президенты Франсуа Олланд и Николя Саркози.

Акции протеста поддержали более 50 политических партий, профсоюзов и ассоциаций. Пока нет официальных данных о том, сколько людей вышли на улицы, но демонстрации прошли не только в Париже, но и в 60 других городах страны, в том числе в Марселе, Бордо и Нанте.

Почему люди протестуют?

За несколько часов до начала демонстраций во Франции были осквернены надгробия на еврейском кладбище. Этот случай стал одним из многих проявлений антисемитизма, зарегистрированных в стране за последние месяцы.

Лишь за последнюю неделю неизвестные нарисовали свастику на портрете французского политика Симоны Вейль, пережившей Холокост, написали краской слово "евреи" по-немецки на витрине булочной, принадлежащей евреям, а также срубили дерево, посаженное в память молодого еврея, замученного до смерти антисемитской бандой.

Во вторник президент Франции посетил еврейское кладбище на востоке Франции, где почти 100 надгробий были осквернены нацистской символикой. "Те, кто это сделал, недостойны быть гражданами Французской республики и будут наказаны", — сказал президент.

Еврейская община Франции самая большая в Европе: это как минимум 550 тысяч человек. Согласно официальной статистике, случаи антисемитских нападений и инцидентов во Франции возросли на 74% — с 311 случаев в 2017 году до 541 в 2018.

Во вторник премьер-министр Франции Эдуард Филипп сообщил журналу L'Express, что правительство страны рассматривает возможность внесения изменений в законодательство с целью более эффективного противодействия проявлениям ненависти в соцсетях. Он признал в этом интервью, что антисемитизм глубоко укоренился во французском обществе.