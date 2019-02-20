Мать Скрипаля просит признать сына и внучку пропавшими без вести

Мать бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля обратилась в российскую полицию с просьбой признать сына и его дочь Юлию, которые были отравлены в британском Солсбери, пропавшими без вести. Об этом сообщила ТАСС племянница Скрипаля Виктория.

"По почте отправлены заявления от имени [матери Скрипаля] Елены Яковлевны с просьбой признать Сергея Викторовича и Юлю пропавшими без вести. Подано по месту жительства Юлии [в Москве]", — пояснила она.

Ранее в феврале Виктория утверждала, что дяди "давно нет в живых", передает РИА Новости. В январе "Известия" сообщали, что она в последний раз разговаривала с Юлией по телефону летом 2018 года. С тех пор с двоюродной сестрой больше связаться не удалось. В беседе с изданием племянница Скрипаля заявила, что намерена заставить силовиков расследовать ее похищение, поэтому и добивается признания сестры пропавшей без вести.

Виктория живет в Ярославле с 90-летней Еленой Яковлевной. Женщины собирались подать документы на британскую визу, но пенсионерка отказалась от поездки по состоянию здоровья. Лондон несколько раз уже отказывал им в визе.

Сергей Скрипаль, в отличие от Юлии Скрипаль, после покушения не появлялся на публике. Это дало основания подозревать, что он скончался, однако лондонская полиция опровергает эти слухи, пишет Daily Mail.

Скрипали, как утверждают британские власти, 4 марта 2018 года были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом "Новичок" в результате операции с участием сотрудников ГРУ, органа российской военной разведки. В Лондоне полагают, что атака была санкционирована высшим руководством России. Москва заявляет о своей непричастности к произошедшему.