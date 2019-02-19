Программы кандидатов в президенты Украины: легкие наркотики и мясо каждый день

Каждый из 44 кандидатов на пост президента Украины подал в ЦИК еще и свою программу — описание решения самых актуальных, на его взгляд, проблем, которые стоят перед страной. Би-би-си изучила все предвыборные программы кандидатов и рассказывает, какими необычными и важными обещаниями они завоевывают поддержку электората.

Чтобы определить, что чаще всего претенденты на президентский пост на Украине обещают своим избирателям, Би-би-си посмотрела, какие слова используются в их программах, поданных в ЦИК.

Повестка кампании-2019 в принципе довольно традиционна для Украины: в числе топ-25 существительных, использующихся в программах, можно найти "развитие", "экономику", "образование", "безопасность", "землю", "коррупцию" и "бизнес".

Из более политических обещаний: 16 кандидатов из 44 обещают инициировать принятие ныне не существующего на Украине закона об импичменте, а двое участников выборов обещают вовсе ликвидировать должность президента.

Двенадцать кандидатов обещают предоставить украинцам право на владение огнестрельным оружием, а некоторые — и право на его ношение.

Пятнадцать желающих побороться за пост президента обещают снизить коммунальные тарифы (еще один — "прекратить тарифный грабеж", а двое — установить мораторий на повышение этих платежей). Правда, согласно украинским законам президент не влияет на уровень тарифов.

"Если взять весь вал кандидатов, то чего-то принципиального, что бы отличало (эту кампанию от предыдущих) с точки зрения месседжей, я не вижу", — говорит Би-би-си киевский политолог Юрий Романенко.

Экологический супермаркет за бетонной стеной

Учитывая, что в выборах-2019 принимает рекордное в истории Украины количество кандидатов, некоторые из них попытались выделиться на фоне конкурентов нестандартными обещаниями.

"Поскольку на этих выборах будет важен каждый процент, каждые полпроцента голосов избирателей, некоторые кандидаты используют неординарные обещания как способ привлечь к себе внимание. Это работает. Ты достаешь морковку, надеваешь ее на голову — тебя запоминают", — говорит Юрий Романенко.

"Можно пообещать что-то, за что проголосуют сто людей. А для таких кандидатов сто человек — это тоже успех", — продолжает он.

С другой стороны, говорит эксперт, некоторые вполне серьезные кандидаты сознательно посылают сигналы тем избирателям, для которых важны те или иные ценности, пускай сейчас и не являющиеся сверхпопулярными в обществе. Однако уже на парламентских выборах осенью этого года привлеченный такими нестандартными обещаниями электорат может стать ядром поддержки партии такого кандидата.

Изучив все 44 программы, размещенные на сайте украинской ЦИК, мы отобрали 15 зафиксированных в них обещаний, которые удивили нас больше всего.