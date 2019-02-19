Порошенко закрепил в Конституции курс на вступление Украины в НАТО и ЕС

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, закрепляющий в Конституции Украины стремление в НАТО и ЕС. Об этом Порошенко написал на своей странице в Twitter.

«Сегодня в присутствии президента Европейского совета Дональда Туска подписал в сессионном зале Верховной рады закон об изменении Конституции, которым необратимо закреплено стремление Украины в ЕС и НАТО», — сообщил он.

Сьогодні у присутності Президента Європейської Ради @eucopresident Дональда Туска підписав у сесійній залі ВР Закон про зміни до Конституції, яким незворотньо закріплений рух України до ЄС і НАТО. Слава Україні! pic.twitter.com/FJ541kYZy8 — Петро Порошенко (@poroshenko) 19 февраля 2019 г.





Изменить Конституцию Украины таким образом, чтобы вступление в ЕС и НАТО значилось в Основном законе страны как ее стратегическая цель, предложил в сентябре 2018 года сам Порошенко. Он также заявил, что считает важным скорейшее принятие этих поправок.

Закон обязывает правительство реализовать курс на вступление в оба объединения, а президенту присваивает статус гаранта этого курса. Верховная рада Украины проголосовала за поправки в начале февраля.

Летом 2017 года парламент Украины проголосовал за закон, который предусматривал юридическое определение членства страны в НАТО и ЕС приоритетом внешней политики государства.

Сейчас между Украиной и ЕС действует Соглашение об ассоциации. Граждане Украины имеют право на безвизовый въезд в ЕС сроком до 90 дней. А в марте 2018 года представители НАТО признали за Украиной статус страны — кандидата на вступление в блок.

Сам Порошенко, объявляя о своем намерении баллотироваться на второй срок, обещал, что заявку на вступление в Европейский союз Киев подаст в 2024 году. Однако на обретение полноправного членства в объединениях стране понадобится не один год, отмечали опрошенные РБК эксперты.