NYT: выход США из ДРСМД откроет "ящик Пандоры"

Несмотря на предупреждения и потенциальные последствия, выход США из договора с Россией о ликвидации ракет средней и малой дальности будет иметь последствия для человечества, схожие с открытием «ящика Пандоры», пишет в колонке для The New York Times эксперт по противоракетной обороне, профессор в Массачусетском технологическом институте Теодор Постол.

Российско-американский конфликт в отношении ДРСМД осложняется взаимными подозрениями сторон в том, что другая сторона нарушила правила, пишет Постол.

Каждая сторона дала другой повод бояться ее истинного умысла, и американцам следует серьезно относиться к российской позиции, отмечается в материале. Если Москва и Вашингтон не отступят от своих угроз и обвинений, при утрате ДРСМД обе стороны окажутся в опасности, поясняет автор.

Современные крылатые ракеты с ядерным оружием будут внушать больший ужас и страх, в отличие от тех, которые были запрещены по условиям договора. Новые возможности существенно повысят шансы катастрофического непреднамеренного применения ядерного оружия во время какого-либо непредвиденного кризиса, утверждает Постол.