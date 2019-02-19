Народ к посланию готов: какого позитива ждать от обращения к Федеральному собранию президента Путина

В среду, 20 февраля, в полдень глава России Владимир Путин обратится с очередным президентским посланием Федеральному собранию РФ. Для него оно станет уже пятнадцатым. Уже второй год подряд мероприятие проходит не в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, где ранее президент выступал с такими обращениями. В 2018 году оглашение состоялось в Манеже, а в этот раз пройдет в Гостином дворе, что связано с ремонтом в Кремле.

Что касается даты оглашения послания, то она ничем не регламентирована: Путин обращался к Федеральному собранию и в конце календарного года, и в начале. Так, в 2017 году послание ожидали в конце декабря, однако президент перенес его на 1 марта 2018-го и даже изменил формат мероприятия - речь главы государства была адресована всем гражданам страны, а не ее политической элите, и посвящена не итогам года правления, а следующей "шестилетке".

Прошлое послание ознаменовалось демонстрацией новейшего отечественного оружия и стало фактически частью предвыборной кампании Путина. На этот раз внешнеполитическая тематика уйдет на второй план, сообщает "Дождь" со ссылкой на источники, знакомые с подготовкой речи.

По их словам, для президента нашли позитивные темы: ими могут стать космос, Арктика, союз с Белоруссией, вопрос Курильских островов. Все они в последнее время были в центре повестки президента. Еще один собеседник телеканала, близкий к Кремлю, подтвердил, что эти темы могут прозвучать в "самом общем виде".

Среди других предполагаемых тем - национальные проекты, волонтерство, проблемы с вывозом отходов. Один из источников "Дождя", близких к руководству "Единой России", считает, что в этот раз послание должно быть "про людей": о том, как решать накопившиеся проблемы социального и экономического характера, не откладывая на 2020-е годы.

С тем, что послание парламенту на сей раз будет связано с внутренней повесткой, согласен и политолог Андрей Колядин. Люди "ждут, что им скажут о том, что касается их нужд", предположил эксперт в беседе с "Ведомостями".

Сами законодатели, кому и адресовано послание, ожидают, что президент уделит внимание состоянию российской экономики, выяснило издание Daily Storm. Особенно этого ждут в КПРФ и "Справедливой России". И, в частности, - более жесткой мотивации правительства, которое не справляется с ситуацией.

Первый зампред комитета по образованию и науке, член фракции КПРФ Олег Смолин напомнил, что уровень жизни населения продолжает падать, а перспектив для изменения этой тенденции пока не просматривается. Зампред руководителя фракции "Справедливой России" Михаил Емельянов считает, что Путину стоит заявить о смене экономического курса.

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев убежден, что одной из главных тем должна стать международная повестка, участие России в военных кампаниях за рубежом, и ситуация с Договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). По его мнению, именно политика на международной арене в отношении России сказывается на экономической ситуации страны.

"Хотя напрямую об этом никто не говорит, но мы все понимаем, что не будь той жесткой санкционной политики, наверное, не было бы ни повышения пенсионного возраста, ни повышения НДС, ни других поборов с граждан", - заявил парламентарий.

Послание хотели приурочить к пятилетию "крымской весны", но надо спасать рейтинги

По данным источников "Ведомостей", близких к администрации президента (АП), послание президента изначально планировалось огласить в марте и приурочить к пятой годовщине присоединения Крыма. Речь шла о 14, 18 или 21 марта, но в итоге его решили перенести на более ранний срок.

Один из собеседников издания предположил, что перенос может быть связан с желанием остановить падение рейтингов либо отдалить мероприятие от даты выборов президента Украины, которые намечены на 31 марта. Другой источник отметил, что момент оглашения определялся "по мере готовности" послания, а третий утверждает, что послание было готово еще в декабре, и вопрос был лишь в том, оглашать его до нового года или после.

Еще один близкий к АП источник сообщил, что послание перенесли на февраль из-за графика Путина и председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, которая по традиции должна открыть совместное заседание верхней и нижней палат парламента при оглашении послания президента.

Факт переноса косвенно подтверждает то, что у Матвиенко на 20-е числа февраля был запланирован визит в Юго-Восточную Азию. В итоге она сократила длительность командировки, отказавшись от поездки в Камбоджу, отмечает Daily Storm. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков со своей стороны утверждает, что дата послания была "совсем давно определена".

Политолог Николай Петров согласен, что перенос даты послания связан скорее со снижением рейтингов.

"Мы видим подготовку в виде статей [премьера] Дмитрия Медведева, [помощника президента] Владислава Суркова. Был удивительный сочинский тур с [президентом Белоруссии Александром] Лукашенко. Трудно судить о драматургии послания, пока оно не озвучено, но для президента важно переломить ситуацию с рейтингами", - объяснил он.

По словам Петрова, перед выборами 2018 года рейтинги надували, так что их снижение после этого вполне объяснимо. Но сейчас это тренд, "и должно прозвучать что-то, что позволит изменить ситуацию, а не просто подпереть рейтинги. Послание должно быть качественно другим, когда президент мог бы озвучить стратегию на более отдаленную перспективу, чем даже 2024 год", заключил эксперт.

Путин зарядился энергией на своей закрытой "даче" на Алтае

Перед оглашением послания Федеральному собранию Путин провел выходные в Горном Алтае, сообщает портал "Новости Горного Алтая" со ссылкой на неназванный источник.

Косвенно об этом свидетельствует тот факт, что вечером в субботу, 16 февраля, в Горно-Алтайск прибыл самолет Ан-148 специального летного отряда "Россия", который обслуживает первых лиц государства. В понедельник он вернулся, а затем отбыл в Москву.

По данным издания, это был неофициальный, частный визит в санаторно-курортный комплекс "Алтайское подворье", которое часто называют "дачей Путина". Среди российской политической элиты это место считается "местом силы", где можно почерпнуть энергию для дальнейших свершений, отмечает портал.

Частные визиты Путина на Алтай не афишируются, добавляет издание. Закрытости информации способствует изолированность территории, которая находится под охраной ФСБ. В последний раз "Алтайское подворье" активно упоминалось в СМИ в 2015 году в связи с трехдневным визитом бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. Путин и его давний итальянский друг рыбачили, гуляли по берегу Катуни, пробовали блюда национальной алтайской кухни, смотрели концерт местных танцевальных коллективов.