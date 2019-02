"Фейсбук" объяснил блокировку страницы проекта RT

Главный редактор RT Маргарита Симоньян пожаловалась, что социальная сеть "Фейсбук" заблокировала страницу одного из проектов телеканала. В социальной сети блокировку объяснили необходимостью раскрытия данных о материнской компании.

"Люди не должны быть в заблуждении относительно того, кто стоит за страницами, с которыми они имеют дело", - говорится в сообщении пресс-службы "Фейсбука", поступившем в Би-би-си.

В соцсети отметили, что продолжат "совершенствоваться, чтобы люди могли получать больше информации о страницах, на которые они подписываются".

"Сейчас мы постепенно внедряем обновление для страниц с большой аудиторией, которое позволит отображать информацию о странах, из которых они управляются. Но так как эта функция пока что доступна не для всех, мы обратимся к администраторам этих страниц с просьбой раскрыть эту информацию, а также их материнскую компанию, чтобы вернуться на платформу", - заявили в компании.

"Правила Facebook мы не нарушали"

О блокировке главред RT Маргарита Симоньян сообщила накануне, 18 февраля. "Фейсбук" заблокировал страницу проекта In the Now, у которой, по словам Симоньян, было 4 млн подписчиков и 2,5 млрд просмотров видео. Проектом занимается ведущая RT Анисса Науэй.

"[Американский телеканал] CNN, по наводке фонда, финансируемого Госдепом и НАТО, сделали материал о том, что этот проект финансируется из России. И задали вопрос Facebook, мол, как же так - русское вмешательство и вот это все? Facebook тут же нас заблокировал! Не предъявив никаких, что называется, обвинений", - написала Симоньян в своем телеграм-канале.

По ее словам, RT не нарушал правил "Фейсбука", и претензий к телеканалу соцсеть не высказывала.

"Если проблема в том, что в названии проекта не было громко указано, что он финансируется из России, так у радио "Свобода" такого тоже не указано. И ничего, вещают спокойно. И не только они", - написала Симоньян.

Видео для миллениалов

В материале Си-эн-эн, о котором упоминает Симоньян, говорилось, что на минувшей неделе "Фейсбук" также приостановил работу трех страниц с видеоконтентом для миллениалов, которые с сентября прошлого года собрали десятки миллионов просмотров, но на которых не указывалось, что их создания могло финансироваться российскими властями.

Речь шла о проекте Soapbox о текущих событиях, Waste-ed об экологии и об историческом проекте Backthen. Как утверждает Си-эн-эн, страницы этих проектов вела компания Maffick Media, мажоритарным акционером которой является Ruptly, дочерняя компания RT.

"Видео Maffick Media, как и RT, как правило, критикуют внешнюю политику США и работу основных американских СМИ, избегая при этом критики российского правительства", - отмечал американский телеканал.

"Аудитории это неинтересно"

По данным телеканала, Maffick Media в последнее время нанимала подрядчиков и фрилансеров в Лос-Анджелесе, хотя сама компания при этом зарегистрирована не в США, а в Германии.

Операционный директор Maffick Media Рэй Спаркс заявил Си-эн-эн, что компания не связана с RT, и что не раскрывать собственника страницы в "Фейсбуке" - "стандартная отраслевая практика".

"Основная аудитория никогда не интересуется этими вещами, и стандартная практика заключается в том, чтобы просто не упоминать о них, потому что аудитории это неинтересно", - сказал он.