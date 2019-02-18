Трамп попросил Европу принять более 800 захваченных боевиков ИГ

Исполнить просьбу президента США будет "исключительно сложно", считает Хайко Мас. Трамп призвал Лондон, Париж и Берлин принять и отдать под суд боевиков ИГ, захваченных американскими военными в Сирии.

Партнерам Вашингтона в Европе будет "исключительно сложно" исполнить призыв президента США Дональда Трампа о принятии плененных в Сирии членов джихадистской группировки "Исламское государство" (ИГ). Об этом глава МИД ФРГ Хайко Мас заявил в воскресенье, 17 февраля, в эфире немецкого телеканала ARD. В частности, принять боевика ИГ в Германии возможно, если ему предстоит немедленно предстать перед немецким судом.

Министр добавил, что наличие немецкого гражданства дает право на возвращение в страну. Однако в Сирии в настоящее время нет возможности проверить гражданство, подчеркнул Мас. По его словам, Берлин координирует свои планы по этому вопросу с Парижем и Лондоном.

Ранее в тот же день президент Соединенных Штатов обратился к партнерам Вашингтона в Европе с просьбой принять сотни боевиков "Исламского государства", захваченных амери

канскими вооруженными силами в ходе операции в Сирии.

"США просят Великобританию, Францию, Германию и других европейских союзников забрать свыше 800 боевиков ИГ, захваченных в Сирии, и отдать их под суд. Халифат вскоре падет. В противном случае не произойдет ничего хорошего — нам придется отпустить их на свободу", — заявил Трамп. По его утверждению, Вашингтон не хотел бы, чтобы джихадисты наводнили Европу.

В свою очередь, представители министерства внутренних дел ФРГ заявили, что "все граждане Германии, в том числе и те, кого подозревают в участии в боевых действиях на стороне так называемого ИГ, имеют право на возвращение". ФРГ готова принять плененных джихадистов с немецким гражданством, если им обеспечат доступ к консульской поддержке со стороны немецких дипломатов, подчеркнули в ведомстве.