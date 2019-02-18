"После прошлой конференции я был в подавленном состоянии, но после нынешней понял, что тогда это был оптимизм", — со свойственной ему прямотой и иронией Тоомас Хендрик Ильвес, бывший президент Эстонии и один из старожилов Мюнхенской конференции безопасности, говорит то, что думают многие, подводя итоги завершившегося в воскресенье, 17 февраля, форума. "Линии раздела между Атлантикой стали более жесткими", — отметил политик в беседе с DW.
Грустные итоги Мюнхенской конференции по безопасности(20)
55-я Мюнхенская конференция по безопасности прошла на фоне очевидного разлома в отношениях между США и Европой. Чем она запомнится? Репортаж DW.
Šaltinis: Deutsche Welle
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