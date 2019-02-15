США инициируют собственное расследование убийства Немцова

Сенат США намерен выяснить правду о гибели российского оппозиционера Бориса Немцова, застреленного 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы, пишет Newsru.com.

Как сообщил Русской службе "Голоса Америки" председатель совета Фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза, в новом законопроекте США "О защите безопасности Америки от кремлевской агрессии" (Defending American Security from Kremlin Aggression Act, DASKA) среди санкций и других мер в отношении России были упомянуты и два доклада: один — о личном состоянии и активах Владимира Путина, второй — об инициативе расследования силами правительства США убийства Бориса Немцова.

"В законопроекте DASKA, который 13 февраля был внесен в Сенат США группой законодателей из обеих партий, и практически полностью повторяет текст аналогичного законопроекта, внесенного в прошлом году, есть одно очень серьезное новшество: там содержится статья, согласно которой, которой правительство США обязано в течение полугода после вступления в силу этого закона подготовить и представить в Конгресс доклад, посвященный всем обстоятельствам убийства лидера российской оппозиции Бориса Немцова, включая имена предполагаемых участников на всех уровнях", — объяснил Владимир Кара-Мурза "Голосу Америки".

По словам председателя совета Фонда Бориса Немцова, "доклад должен содержать оценку эффективности действий российских властей по поиску виновных в этом убийстве".

Кара-Мурза предоставил статью законопроекта, посвященную расследованию убийства Бориса Немцова, в которой говорится, что доклад должен быть представлен "соответствующим комитетам Конгресса и руководству" госсекретарем США Майклом Помпео и директором национальной разведки Дэном Коутсом.

Под "соответствующими комитетами и руководством", как поясняется в законопроекте, имеются в виду комитеты по международным делам обеих палат, по банкам, жилищным вопросам и городским делам, лидеры большинства и меньшинства в Сенате и Палате представителей, а также спикер Палаты представителей.

В соответствии с законопроектом, доклад должен носить открытый характер, однако может содержать и закрытую часть.

Владимир Кара-Мурза считает, что срок в шесть месяцев, выделяемый на расследование властями США убийства Бориса Немцова, имеет важное значение: "На мой взгляд, это абсолютно ключевой момент, поскольку мы видим, что уже почти четыре года российские власти блокируют полноценное нормальное расследование — не названы организаторы и заказчики, запрещено говорить о мотиве, выбрана неправильная статья Уголовного кодекса. А человек, которому хотели предъявить обвинение в том, что он является одним из организаторов убийства, не открыл, когда ему постучали в дверь, — и они развернулись и ушли".

"Мы прекрасно понимаем, что у российского руководства сегодня есть четкая задача — не допустить полноценного расследования самого громкого политического убийства в современной России. Поэтому мы будем делать все, что в наших силах, для запуска механизмов международного надзора за этим делом. К счастью, Россия существует не в вакууме, Россия — член Совета Европы и ОБСЕ. Два года назад Парламентская ассамблея Совета Европы уже назначила специального докладчика по делу о расследовании убийства Бориса Немцова — Эммануэлиса Зингериса из Литвы. Ему, правда, был запрещен въезд на территорию РФ, что, на мой взгляд, тоже является более чем красноречивой позицией российских властей. Я надеюсь, что в ближайшее время аналогичные подвижки будут и на площадке Парламентской Ассамблеи ОБСЕ", — сообщил российский оппозиционер.

Владимир Кара-Мурза отметил, что инициативу американских сенаторов нельзя считать вмешательством во внутренние дела России: "То, что сейчас содержится в этом американском законопроекте, находится в юридической плоскости ОБСЕ, поскольку США, как и Россия, являются членами ОБСЕ. Московский документ ОБСЕ от 1991 года четко устанавливает, что вопросы, связанные с законностью, правами человека и основными свободами не могут считаться внутренним делом той или иной страны, а являются предметом международных обязательств. Именно в рамках этого правительство США должно будет в случае принятия закона подготовить этот доклад".

Он также подчеркнул, что поручения Госдепартаменту и руководству разведки США даются не случайно: "Речь идет о тех ведомствах правительства США, которые имеют ресурсы и возможности подготовить и представить соответствующую информацию. Мне трудно говорить — какие там внутренние механизмы будут, но самое главное, ключевой момент всего этого, на мой взгляд, то, что в отсутствии политической воли российского руководства проводить нормальное расследование международный надзор — это, конечно, слабая, но единственная возможность на данном этапе не дать преступникам полностью уйти от ответственности".

Закон DASKA — "О защите безопасности Америки от кремлевской агрессии"

Новый законопроект США "О защите безопасности Америки от кремлевской агрессии" (Defending American Security from Kremlin Aggression Act, DASKA), внесенный в конгресс в среду, 13 февраля, пятью сенаторами, включая зампреда комитета по международным делам демократа Роберта Менендеса и члена этого комитета республиканца Линдси Грэма, содержит предложения о введении новых санкций против России.

Этот билль представляет собой ужесточенную версию поданного в августе 2018 года законопроекта "О защите американской безопасности от агрессии Кремля" (DASKA), в числе инициаторов которого также фигурировали Менендес и Грэм.

Законопроект DASKA 2.0 содержит санкции из первой версии билля, но предлагает конгрессу и дополнительные меры. В частности, предусматривается введение новых экономических санкций в отношении РФ в связи с "вмешательством Кремля в демократические институты за рубежом" и "агрессией Кремля против Украины".

Ограничительные меры должны коснуться и госдолга РФ.

Санкции предусмотрены в отношении любых сделок со вновь выпущенными российскими суверенными облигациями, в отношении проектов российских госкомпаний энергетического сектора за пределами РФ, а также в отношении инвестиций в российские проекты по сжиженному природному газу за пределами территории РФ.

Этот билль также предполагает санкции в отношении российского кибернетического сектора, а также российских банков, которые американские сенаторы подозревают в поддержке деятельности по вмешательству в предвыборные кампании за рубежом. Наконец, санкции будут наложены на физических лиц, которые "прямо или косвенно причастны к коррупционным и преступным действиям, выполненным в интересах президента России Владимира Путина".

Этот документ предполагает в течение 90 дней после принятия билля провести проверку, соответствует ли поведение России в Керченском проливе свободе судоходства и международному праву. Если будут обнаружены нарушения, то против РФ будут применены санкции. Речь идет о внесении работающих в сфере судостроения РФ субъектов в санкционный список SDN (Specially Designated Nationals) управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США, что влечет за собой полную изоляцию этих компаний от американской финансовой системы.

Законопроект обязывает президента США ввести санкции в отношении 24 представителей ФСБ России, которые ответственны за нападение на украинские суда в Керченском проливе и за арест 24 украинских моряков. 25 ноября 2018 года пограничная служба ФСБ задержала их и три украинских корабля в акватории Керченского пролива. Морякам были предъявлены обвинение в незаконном пересечении границы.

DASKA 2.0 также содержит требования к администрации США более тщательно исполнять закон о контроле за химическим и биологическим оружием от 1991 года, который предусматривает применение санкций в отношении использующей химоружие страны. В августе 2018 года США уже ввели против России санкции, запрещающие экспорт в РФ товаров и технологий, которые контролируются американскими регуляторами по критерию национальной безопасности (авионика, подводные аппараты, газовые турбины, калибровочное оборудование и т.д.).