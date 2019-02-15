Импортзамещение в России: РЖД просит отменить запрет на ввоз продукции предприятий Украины

Российские железные дороги (РЖД) просят отменить запрет на ввоз продукции предприятий Украины, сообщает belprauda.org. Издание публикует письмо заместителя гендиректора РЖД Министерству промышленности и торговли РФ с просьбой отменить меры, запрещающие с предприятий Украины ввоз в РФ электродвигателей и генераторов (код ТН ВЭД ЕАЭС 8501), электрогенераторных установок и вращающихся электрических преобразователей.

Начиная с 2014 года Российская Федерация, оказавшись под действием западных санкций, в том числе запрещающих поставку технологий, активизировала деятельность по так называемому импортзамещению. Вместе с представителями ЕС и США, к санкционному режиму тогда присоединилась и Украина, ставшая первопричиной вводимых против РФ ограничений.

Фактически в очень короткие сроки промышленность Российской Федерации оказалась в ситуации, когда ей пришлось замещать широкий спектр продукции, ранее поступавшей из Украины и стран ЕС, а также из США.

В 2018 году Российская Федерация ввела, в ответ на западные и украинские санкции, свои собственные.

Так, Москва, заявив, что действия Украины в отношении граждан и юридических лиц РФ имеют недружественный характер, в два этапа ввела санкции против политиков, общественных деятелей и предпринимателей, которые негативно высказывались и действовали относительно РФ, а также предприятий, экспортирующих свою продукцию на российскую территорию.

Однако эффект от российского пакета санкций оказался ровным счетом противоположным и ярким подтверждением тому стали проблемы, возникшие у «Российских железных дорог». Ведь согласно постановлению Правительства РФ от 29 декабря № 1716-83 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. № 592 «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации», в Российскую Федерацию запретили ввоз украинских электрических двигателей и генераторов (код ТН ВЭД ЕАЭС 8501), электрогенераторных установок и вращающихся электрических преобразователей (код ТН ВЭД ЕАЭС 8502).

Но, проблема данного запрета заключается в том, что производства данных агрегатов на территории Российской Федерации – нет.

Foto: скан

Foto: Беларуская правда

В свою очередь, отсутствие именно этих комплектующих поставило под вопрос так называемую инвестиционную программу ОАО «РЖД» «Приобретение тягового подвижного состава на период 2019-2025 гг.», на которую ежегодно планировалось тратить порядка 50-60 млрд. рублей.

Именно эта программа представляет собой единственную возможность российской системе железнодорожных перевозок избежать коллапс. Но без количественного и качественного роста парка локомотивов её реализовать невозможно.

«РЖД» обращается с письмом в Министерство промышленности и торговли РФ с просьбой отменить меры, запрещающие с предприятий Украины ввоз в Российскую Федерацию вышеописанных агрегатов.

Выходит, что кроме бравады по ТВ, импортзамещение по-российски из себя ровным счетом ничего не представляет?

Выходит именно так, ведь страна, обладающая значительно большим производственным и промышленным потенциалом, нежели Украина, экономика которой до сих пор ослаблена войной, не способна заменить украинскую продукцию. Причем это не единственный пример.

На сегодняшний день российское импортзамещение хромает не только в гражданском секторе, но и испытывает проблемы в области ВПК. Например, Россия так и не смогла достроить фрегаты проекта 11356, которые лишились газотурбинных установок производства «Зоря-Машпроект» в 2015 году по распоряжению СНБО Украины и лишь в прошлом году их смогли продать Индии.

Непросто складывается судьба и у тяжелых транспортных вертолетов Ми-26, в которых очень нуждается МО РФ, но из-за отсутствия поставок двигателей из Украины, производство которых невозможно возобновить.

Пять лет спустя, после того как против РФ стали вводиться ограничения по поставкам технологий, она все еще остается технологически зависимой не только от развитых экономик Запада, но и от Украины. И это при том, что с оккупированной части Донбасса в Россию были вывезены не только целые заводы, но и документация, а на территории аннексированного Крыма под контролем россиян оказались целые предприятия.

И даже там, в оккупированном Крыму, без украинских двигателей россияне не могут до сих пор наладить производство десантных кораблей на воздушной подушке “Зубр”.

Провал импортозамещения по всем фронтам в РФ очевиден. А письмо руководства РЖД – как самый яркий маркер ее технологического и производственного потенциала.