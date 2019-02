Трамп решил объявить чрезвычайное положение, чтобы построить стену на границе с Мексикой. Как это работает?

Trumpas kritikuoja „itin priešišką“ žiniasklaidos darbą per rinkimų kampaniją

Трамп решил во что бы то ни стало построить стену на границе с Мексикой. Из-за этого в США больше месяца не работало правительство.

Строительство стены было одним из ключевых обещаний Трампа в ходе предвыборной кампании 2016 года. Изначально Трамп говорил, что платить за строительство не придется (предполагалось, что расходы на возведение стены понесет правительство Мексики). Однако вскоре стало ясно, что финансировать проект можно только из бюджета США. К концу 2018 года на строительство 320-километровой участка стены вдоль мексиканской границы нужно было потратить 5,7 миллиарда долларов (общая протяженность стены по проекту Трампа — 1600 километров).

Статьи по теме: СМИ: Трамп введет ЧП для получения 8 млрд долларов на строительство стены

Решение о выделении бюджетных средств на подобные нужды принимает Конгресс. В декабре верхняя палата Конгресса предлагала проект бюджета, в котором на строительство барьеров на границе с Мексикой отводилось 1,6 миллиарда долларов. Дональд Трамп отказался подписать бюджет, спровоцировав остановку работы правительства. Более 800 тысяч сотрудников бюджетных учреждений, от авиадиспетчеров до работников посольств, остались без зарплаты. В общей сложности правительство не работало 35 дней — это самая продолжительная приостановка в истории США.

Чтобы возобновить работу правительства, от стены пришлось бы отказаться. Но Трамп на это не готов

14 февраля в Белом доме заявили, что президент подпишет проект бюджета, чтобы правительство могло возобновить работу. В проекте на финансирование охранных сооружений на границе с Мексикой отводится 1,375 миллиарда долларов. При этом в администрации Трампа дали понять, что одновременно президент «примет некоторые другие меры» для финансирования стены — вплоть до объявления чрезвычайного положения.

По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, чрезвычайное положение позволит президенту «справиться с гуманитарным кризисом на границе, который создает угрозу безопасности США». Фактически, объявив чрезвычайное положение, Трамп сможет получить недостающее финансирование на строительство стены без санкции Конгресса. Это позволит ему и вернуть зарплаты бюджетникам, и не отказываться от предвыборного обещания.

Режим чрезвычайного положения наделяет президента значительными полномочиями — например, он может заблокировать интернет

Чрезвычайное положение — это особый правовой режим, который временно наделяет президента США расширенными полномочиями для борьбы с кризисом. Президент может ввести его в соответствии с Законом о чрезвычайных положениях, принятом Конгрессом в 1976 году. К примеру, Джордж Буш-младший вводил в США режим чрезвычайного положения после терактов 11 сентября 2001 года, Барак Обама — во время эпидемии свиного гриппа в 2009 году. Администрация Трампа утверждает, что попытки беженцев из Мексики и Центральной Америки нелегально прорваться в США представляют схожую по масштабу угрозу для безопасности страны.

Главное, что дает президенту режим ЧС — это прямой доступ к экстренным бюджетным средствам. Однако режим регулируется более чем сотней законодательных актов, в соответствии с которыми президент получает множество полномочий. Как пишет The Atlantic, в условиях чрезвычайной ситуации эти законы позволят президенту контролировать интернет-трафик или использовать военных на территории страны. Вводя режим чрезвычайной ситуации, президент должен заранее проинформировать Конгресс о том, какими именно правами себя наделяет. Скорее всего, блокировка интернета ему не понадобится, но, как отмечает The New York Times, вероятно, что к строительству стены будут привлечены военные.

Сможет ли Трамп добиться своего?

Эксперты, опрошенные ведущими американскими СМИ, разделились во мнении, имеет ли Трамп право объявить чрезвычайное положение в условиях, когда угроза безопасности страны кажется далеко не очевидной. В любом случае это решение будет обсуждаться в Конгрессе, а затем — оспариваться в судах. В соответствии с законом 1976 года, Конгресс может заблокировать решение о введении чрезвычайного положения — для этого необходимо, чтобы против выступило большинство в обеих палатах. Однако президент может воспользоваться правом вето, обойдя таким образом решение Конгресса. Кроме того, лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнел уже заявил, что его партия поддержит президента.