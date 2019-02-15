Три человека пострадали за три дня во время "кислотных атак" в парижском метро

NEWSru.com

Один человек получил тяжелые травмы в результате нападения с применением кислоты в метро Парижа. Об этом сообщает портал The Local.

Инцидент произошел около 07:00 по парижскому времени (09:00 мск) на 1 линии столичного метрополитена, между станциями "Бастилия" и "Лионский вокзал". В ходе перепалки, произошедшей между двумя пассажирами, один из них плеснул в другого кислотой. Пострадавший, молодой человек в возрасте 20 с небольшим лет, получил сильные ожоги лица и рук и был госпитализирован в критическом состоянии. Нападавший сбежал с места преступления, ведутся его поиски. Вещество, используемое в нападении, исследуется в лаборатории. Полицейский источник сообщил газете Le Figaro, что пока не может подтвердить, была ли жидкость, которую выплеснули на пассажира, кислотой. Еще один похожий инцидент произошел в среду вечером на 11 линии метро: неизвестный вылил серную кислоту на откидное сиденье и пол поезда метро. Как уточняет Le Parisien, инцидент произошел после того, как пассажирка вошла в вагон на станции "Place de Fêtes" и, сев на сиденье, почувствовала резкий ожог бедер. Встав, она увидела бутылку с коричневатой жидкостью и расплавившимся дном. Мужчина, ставший свидетелем этой сцены, попытался переместить бутылку и получил ожог руки. Обе жертвы сообщили об инциденте машинисту на станции "Arts et Métiers" и были доставлены в больницу. Как выяснилось в ходе анализов, жидкость в бутылке была серной кислотой: полиция выясняет, была ли бутылка оставлена в метро случайно или намеренно. Связаны ли эти два инцидента между собой, пока неизвестно.

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