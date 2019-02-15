Путин после разговора с Лукашенко заявил, что в мире нет независимых стран

Президент России Владимир Путин после переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко заявил, что полностью независимых государств в мире не существует, передает РИА «Новости».

«Суверенитет и независимость — это очень близкие понятия. Полностью независимых государств в мире не существует. Все, хоть большие и малые страны», — сказал Путин.

Для примера он рассказал про страны Европы. Президент отметил, что многие решение принимает Европарламент.

Также он обратил внимание на военные союзы и НАТО.

«Что, думаете, что кто-то из европейских стран против, чтобы американские ракеты средней дальности появились в Европе? Да никто не против. Вот и сидят, помалкивают. Где здесь суверенитет», — сказал Путин.