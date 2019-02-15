В России увеличат возраст для продажи крепкого алкоголя

Министерство здравоохранения России готово внести на рассмотрения правительства предложения об увеличении возраста, начиная с которого разрешена продажа крепкого алкоголя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Веронику Скворцову.

Как отмечается, это произойдет в ближайшее время.

«Мы готовы внести, у нас все готово», — отметила Скворцова.

Она добавила, что по этому поводу необходимо провести переговоры с федеральными органами исполнительной власти.

Согласно подготовленному Минздравом законопроекту, продажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 16,5% будет запрещена лицам, которым еще не исполнился 21 год.