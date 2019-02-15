ВИДЕО: в Сибири выпал черный снег

Прокуратура Кемеровской области России начала проверку сообщений о черном снеге в городах Кузбасса, причиной которого мог стать выброс угольной пыли на обогатительной фабрике "Прокопьевская". "Организована проверка, которая определит, были ли превышены нормы загрязнения", — сообщили "Интерфаксу-Сибирь" в пресс-службе ведомства.

Фото и видео улиц, запорошенных черным снегом, делятся жители Прокопьевска, Киселевска, Новокузнецка. В ходе своеобразного флешмоба "каждый пытается убедить собеседника, что именно в его городе снег чернее", — говорится в группе "Новости Кузбасса" в соцсети "ВКонтакте".

Жители Киселевска жалуются, что в городе вообще нет белого снега, все вокруг покрыто угольной пылью, пишет портал "Ваш город". При этом издание отмечает, что для Киселевска и Новокузнецка угольный снег "дело привычное".

В репортаже телеканала "Россия 24" говорится, что черную пыль по городам разносит с территории обогатительной фабрики "Черкасовская".

Генеральный директор предприятия Сергей Зайцев сообщил, что рассматривается возможность приобретения установок по "производству снега": мелкодисперсная водяная пыль превращается в снег и "локализует пылеобразование". Он также сообщил, что фабрика уже обзавелась сеткой, которая задерживает мелкую угольную пыль.

Заместитель губернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов на пресс-конференции в четверг предположил, что причиной загрязнения могли стать "и угольные котельные, и транспорт, и предприятия".

"В свое время развитие газовых сетей не особо поддерживалось, поэтому большинство из них [котельных] на угле, и надо понимать, что после его сжигания остается много побочных продуктов, которые вылетают в трубу и оседают на наших улицах", — сказал Панов.

Он добавил, что в городах с черным снегом не было ветра и новых снегопадов: "что накопили, то и увидели" (цитата по "Коммерсанту").

С черными сугробами будут бороться с помощью новых технологий. В частности, 15 февраля пройдет встреча с руководителями угольной промышленности региона, на которой обсудят вопросы "по пересмотру их экологических программ, по применению новых технологий — противопыльных пушек, заградительных барьеров и так далее", объяснил замгубернатора.

В долгосрочной перспективе — реализация более 70 мероприятий по улучшению экологической ситуации: строительство и модернизация очистных сооружений, замена пылегазоочистного оборудования, батарейных циклонов, аспирационных систем и котлоагрегатов, продолжение мероприятий по утилизации метана, говорится на сайте администрации Кемеровской области.

В декабре, январе и феврале в Прокопьевске действовали режимы неблагоприятных метеоусловий N1 и 2, в рамках которых предприятия города должны были снизить уровень выбросов в атмосферу на 20-40%.