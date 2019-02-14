В Индии террорист-смертник взорвал автобус с полицейскими: около 30 погибших

Власти индийского штата Джамму и Кашмир расследуют крупный теракт, совершенный в округе Пулвама (регион Кашмир). Там террорист-смертник подорвал заминированный автомобиль с 350 кг взрывчатки возле актоколонны силовых структур. Основной удар пришелся по автобусу, в котором, по предварительным данным, находились около 40 человек.

По уточненным данным, в результате террористической атаки погибли 30 человек, а другие получили тяжелые ранения, пишет The Times of India.

По данным телеканала NDTV, в результате теракта погибли не менее 20 сотрудников центрального резерва полицейских сил (CRPF), а еще 40 человек получили ранения. 13 из них находятся в критическом состоянии.

Более точные данные приводит NewsClick - 26 стражей порядка убито, 48 ранено.

Взорванный автобус входил в конвой из 78 машин. Автоколонна направлялась из города Джамму в город Сринагар и перевозила 2547 силовиков. Для подрыва автобуса, принадлежащего 76-му батальону CRPF, злоумышленники использовали внедорожник Mahindra Scorpio, начиненный взрывчаткой.

More pictures from Lethpora militant attack spot. 8 CRPF personnel killed. #Kashmir pic.twitter.com/AHc6tnmnkw — Muhammad Raafi' (@MohammadRaafi) 14 февраля 2019 г.





Ответственность за атаку взяла на себя исламская группировка "Джаиш-е-Мохаммад" ("Армия пророка Мухаммеда"), которая выступает за отделение штата от Индии с возможным дальнейшим присоединением к Пакистану. Боевики "Джаиш-е-Мохаммад" базируются на контролируемой Пакистаном части Кашмира и совершают вооруженные вылазки на индийскую территорию, передает ТАСС.

За рулем взорвавшегося внедорожника находился Адил Ахмад Дэр по кличке Коммандос Вакас. Он вступил в террористическую группировку в прошлом году.

Министр иностранных дел Индии генерал Виджей Кумар Сингх прокомментировал произошедшее, не скрывая своего гнева: "У меня, как у солдата и гражданина Индии, закипает кровь от таких трусливых нападений… Обещаю отомстить за каждую каплю крови нашего солдата", - написал министр в микроблоге Twitter.

Взрыв 14 февраля 2019 года стал самым крупным терактом за последние годы, превзойдя даже атаку сентября 2016 года в Ури (Кашмир). Тогда четверо хорошо вооруженных террористов напали на штаб армейской бригады. В ходе боя было убито 19 человек. После этого теракта индийская армия нанесла серию ударов по базам террористов на территории Пакистана.

Добавим, 12 февраля 2019 года в штате Джамму и Кашмир произошла перестрелка между военнослужащими сухопутной армии Индии и террористами группировки "Джаиш-е-Мохаммад". В бою погибли два солдата и один боевик.

Силы безопасности окружили террористов недалеко от города Пулвам. По сообщениям, от трех до четырех боевиков укрылись в одной из деревень. В целях безопасности власти отключили мобильные интернет-услуги в районе, сообщало ИА Regnum.