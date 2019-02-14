Во Франции инкассатор сбежал с 3 млн евро. К вечеру его поймали

Двое инкассаторов во Франции были в шоке, когда обнаружили, что фургон с деньгами исчез вместе с третьим членом их команды.

Автомобиль был вскоре обнаружен поблизости, но там не было ни водителя, ни находившихся в машине 3,4 млн евро.

Подозреваемый в похищении денег 28-летний Эдриан Дербес к вечеру был найден полицией. При нем была часть пропавших из инкассаторской машины денег. 1,5 млн евро до сих пор не найдены.

Как это случилось



Около шести часов утра в понедельник команда из трех инкассаторов должна была доставить деньги в одно из отделений Western Union в северном пригороде Парижа.

Двое инкассаторов направились с деньгами в отделение, третий должен был остаться в машине.

"Когда они вернулись, на улице не было ни машины, ни водителя", - рассказал агентству Франс пресс источник в полиции.

Белый автомобиль инкассаторской компании Loomis вскоре был обнаружен в паре кварталов от места исчезновения. Дверь автомобиля была открыта, деньги пропали.

Во вторник полиция обратилась к очевидцам происшествия и опубликовала фотографию подозреваемого.

Благодаря наводке полиции удалось вечером того же дня обнаружить Эдриана Дербеса в одной из квартир города Амьен.

Подозреваемый попытался выпрыгнуть из окна с несколькими сумками, набитыми деньгами, сообщает телекомпания BFMTV.

По этому делу задержаны еще три человека.

Этот случай напоминает дело французского водителя-инкассатора Тони Мусулина, который в ноябре 2009 года украл из инкассаторской машины 11,6 млн евро.

Мусулин также исчез вместе с машиной. Он на какое-то время стал знаменитостью французских соцсетей из-за тщательно спланированного и виртуозно исполненного ограбления.

Большая часть украденных денег была вскоре найдена в гараже, а Мусулин через несколько дней после ограбления сам сдался полиции в Монако. Его приговорили к четырем годам тюрьмы.