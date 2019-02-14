СМИ: план США по свержению Мадуро за один день провалился

Многие сторонники венесуэльской оппозиции и их сторонники в США ожидали, что режим президента Венесуэлы Николаса Мадуро быстро распадется после поддержки Вашингтоном плана по ослаблению его подспорья среди военных, однако такого не произошло, информирует Gazeta.ru со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

Спустя три недели после того, как лидер оппозиции и парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны, Мадуро по-прежнему контролирует ситуацию в государстве, что побудило некоторых поставить этот план под сомнение, пишет издание Wall Street Journal.

По словам бывшего высокопоставленного чиновника США, в Вашингтоне ожидали, что уход Мадуро это "24-часовая операция". Он отметил, что лица, которые стояли за разработкой плана предполагали, что после того, как Гуайдо поддержат южноамериканские страны и США, военные тоже перейдут на сторону оппозиционера, после чего Мадуро уйдет.

Как показывают опросы, Мадуро не пользуется поддержкой среди венесуэльцев, поэтому может столкнуться с протестами населения в любое время, пишет WSJ. Однако чем дольше он держится за власть, тем больше вероятность "длительного тупика", который увеличивает риск конфронтации и регионального кризиса.

Ранее Карлос Веккьо, выполняющий функции посла в США от объявившего себя президентом Венесуэлы Хуана Гуайдо, провел переговоры со спикером палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Она пообещала Веккьо усилить давление на правительство президента Венесуэлы Николас Мадуро.

В США конгрессмен Брэд Шерман во время слушаний в палате представителей призвал Вашингтон сделать так, чтобы венесуэльская оппозиция после прихода к власти не выплачивала долги России, сообщает РИА "Новости". Он рассчитывает на то, что рейтинговые агентства не станут снижать рейтинг Каракаса из-за дефолта по долгам перед Москвой. "Санкции за невыплаты по преступным долгам не должны применяться", — добавил Шерман.

Между тем стало известно, что президент США Дональд Трамп выступит 18 февраля с речью, посвященной Венесуэле, сообщает Reuters со ссылкой на Белый дом. В ней Трамп выразит поддержку Хуану Гуайдо, объявивший себя президентом Венесуэлы.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Соединенные Штаты открыто призывают венесуэльские вооруженные силы к мятежу. По ее мнению, в Белом доме не скрывают, что предпочитают силовой вариант развития событий в Венесуэле. Для этого используются разнообразные средства оказания информационно-психологического давления, среди которых провокации в прессе, шантаж, манипулирование, обработка личного состава.

Захарова добавила, что при такой позиции у американской стороны нет права рассуждать о правовых и демократических основах как на международной арене, так и в рамках отдельной страны.

Как сообщалось, в начале февраля президент Венесуэлы Николас Мадуро отверг ультиматум нескольких европейских стран о проведении досрочных выборов и предупредил, что кризис в стране может перерасти в гражданскую войну.

США и ряд других стран не считают Мадуро легитимным главой государства и поддерживают лидера оппозиционного венесуэльского парламента — Национальной ассамблеи — Хуана Гуайдо, который на прошлой неделе объявил себя исполняющим обязанности президента.

Россия, Турция и Китай заявили о поддержке Мадуро, который обвиняет Гуайдо в попытке госпереворота. Последние президентские выборы в Венесуэле в мае 2018 года не признали венесуэльская оппозиция, ряд западных и латиноамериканских стран.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда Гуайдо провозгласил себя временным президентом. Ряд стран, включая США, многие государства ЕС и Латинской Америки, признал его власть легитимной. Россия объявила о поддержке Мадуро, позднее его в телефонном разговоре поддержал и российский лидер Владимир Путин.