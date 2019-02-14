Сенаторы США готовят санкции, которые ударят по российским банкам, энергетике и ФСБ

Группа американских сенаторов от Демократической и Республиканской партий намерена предложить законопроект, предусматривающий введение новых экономических санкций в отношении России в связи с "вмешательством Кремля в демократические институты за рубежом" и "агрессией Кремля против Украины". Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на офис старшего демократа сенатского комитета по иностранным делам Роберта Менендеса (от штата Нью-Джерси). В Вашингтоне предполагают нанести удар по российским банковскому и энергетическому секторам, а также по сотрудникам спецслужб.

Если проект закона будет принят Конгрессом и одобрен президентом Трампом, он также будет включать новые ограничительные меры в отношении госдолга РФ.

Законопроект предусматривает санкции в отношении любых сделок со вновь выпущенными российскими суверенными облигациями, в отношении проектов российских государственных компаний энергетического сектора за пределами РФ, а также в отношении инвестиций в российские проекты по сжиженному природному газу за пределами территории РФ. Билль также предполагает санкции в отношении российского кибернетического сектора, а также российских банков, которые американские сенаторы подозревают в поддержке деятельности по вмешательству в предвыборные кампании за рубежом. Наконец, санкции будут наложены на физических лиц, которые "прямо или косвенно причастны к коррупционным и преступным действиям, выполненным в интересах президента России Владимира Путина".

В рамках законопроекта о новых санкциях против России сенаторы также предлагают наложить ограничения на РФ из-за обстрела и захвата в конце 2018 года трех украинских кораблей, направлявшихся в Керченский пролив. Это следует из опубликованного на сайте комитета по иностранным делам сената США заявления о внесении пакета.

Ограничения коснутся 24 сотрудников ФСБ, "которые будут сочтены причастными к нападению в Керченском проливе". Также сенаторы предложили ввести санкции против российского судостроительного сектора "в случае нарушения Россией свободы судоходства в Керченском проливе или где-либо еще в мире", передает РБК.

Авторами законопроекта, который предполагается внести в верхнюю палату Конгресса США, являются сенатор-демократ Роберт Менендес и сенатор-республиканец Линдси Грэм (от штата Южная Каролина). Этот билль является усиленной версией аналогичного законопроекта, который Менендес и Грэм пытались предложить в прошлом году и который в итоге не получил поддержку в Сенате, передает ТАСС.

Менендес считает, что Россия также должна нести ответственность за гуманитарную катастрофу в Сирии, поддержку президента Башара Асада и целенаправленную "эрозию международных норм". "Все более очевидным становится то, что Москва продолжит давить, пока не натолкнется на активное сопротивление", — пояснил сенатор.

Грэм же ранее называл подготовленные санкции "адскими".

Удар по российскому энергетическому сектору может быть очень чувствительным, учитывая то, что он приносит 40% доходов государственному бюджету. Однако крупные международные энергетические компании (BP, Shell, ENI, Exxon и Chevron), вероятно, выступят против законопроекта. BP, например, владеет почти 20 процентами акций "Роснефти", отмечает Reuters.