Сотрудница БЕЛТА в суде заявила, что выдавала пароли без договора по просьбе руководства

Сегодня суд Заводского района Минска продолжил допрос свидетелей по уголовному делу в отношении главреда Марины Золотовой. Ей предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 425 УК (Бездействие должностного лица).

Процесс в среду начался с того, что журналист БелаПАН Татьяна Коровенкова вручила букет роз Марине Золотовой. В списке свидетелей сегодня первым идет

Дмитрий Жук, главный редактор «Советской Белоруссии».

Жук: журналистов «СБ» и «Рэспублiкi» «выбрасывало» из подписки БЕЛТА

По его словам, с Мариной Золотовой он знаком 10−15 лет, отношения ровные и профессиональные. Газету он возглавил в феврале 2018 года, с 2003 по 2018 год руководил БЕЛТА.

В то время, когда Дмитрий Жук возглавлял «СБ», у его подчиненных возникли проблемы с доступом к платной подписке БЕЛТА.

— Журналисты «Рэспублiка», а потом «СБ» не смогли войти в систему доступа платного сервиса, человека просто выбрасывало, — говорит он в суде. — Я попросил обратиться в письменной форме в БЕЛТА. Проблема носила не единичный характер, а системный.

Что касается передачи логинов и паролей от БЕЛТА, то, по его словам, не было отдельного документа, который бы запрещал их использование третьим лицам.

Однако, по словам Дмитрия Жука, при приеме на работу с сотрудником заключался договор, в котором запрещалось передавать служебную информацию.

— Включался ли пароль и логин в число этой информации? — спрашивает прокурор.

— Безусловно. (…) Когда передается пароль, есть понимание ограниченного доступа использования информации, — отвечает Дмитрий Жук.

Он отмечает, что платная подписка на БЕЛТА дает преимущество журналистам. Она удобная, человек меньше времени тратит на обработку информации, новости там появляются на 5−10 минут раньше. Между БЕЛТА и «СБ» договор был заключен 10−12 лет назад.

— Обращался ли TUT.BY в БЕЛТА с предложением стать подписчиком? — уточняет гособвинитель.

— Я не помню, но партнерские отношения существовали. На заре становления TUT.BY мы договаривались об использовании трех заголовков (три дополнительные ссылки под новостью БЕЛТА при публикации на портале TUT.BY. — Прим. ред.), мы были заинтересованы в раскрутке, цифры по переходу были неплохие, потом сотрудничество стало сходить на нет. Вместо трех заголовков была активная ссылка. Мои сотрудники обращались к Марине Васильевне, поправляли, — вспоминает свидетель.

Жук уверяет, что ему даже в голову не приходило, что кто-то может использовать пароли и логин БЕЛТА. О том, что другие журналисты пользовались ими, ему никогда не было известно.

По его словам, если 10 лет назад еще не было четких правил использования информации, позже ситуация на рынке изменилась.

— Началась борьба за количество посетителей, TUT.BY стал проводить свою политику так, что делиться переходами стало невыгодно, — заявляет Дмитрий Жук.

Дмитрий Жук говорит, что звонил Марине Золотовой и предлагал подписку на БЕЛТА. Марина Золотова категорически отрицает этот факт.

Судья Александр Петраш предложил главному редактору TUT.BY высказаться по поводу того, что рассказал во время допроса Жук.

— Категорически отрицаю, что мы обсуждали подписку на информационные услуги БЕЛТА. Ни в коем образе не меняли принцип взаимодействия с БЕЛТА. Мы стали развивать редакцию, новостей БЕЛТА стало меньше, но те три ссылки, о которых мы договаривались, сохранялись до 10 августа 2018 года. Когда в этот день вышла из изолятора, лично убрала их. Всего две заметки БЕЛТА (за те два года, о которых идет речь в материалах уголовного дела. — Прим. ред.) появились на TUT.BY раньше, чем на сайте агентства, — отметила Марина Золотова.

Далее суд перешел к допросу Михаила Лебедика, первого заместителя директора издательского дома «Беларусь Сегодня». Он, как и другие свидетели, пояснил, что пароли БЕЛТА не меняла годами.

— Часто мы это делаем в жизни? Ну, наверное, нет, — говорит Лебедик.

Про последствия для издания он отмечает: «Такие истории вряд ли добавляют имидж, только вред».

Он не считает нужным менять пароль и логин на БЕЛТА, если кто-то из сотрудников увольняется.

— Это проблема одного человека, а не всей редакции, — добавляет Лебедик.

— А что, смена пароля требует много затрат? — обращается к свидетелю адвокат Марина Воробьева.

— Это неудобство, — говорит Михаил Лебедик.

— Из материалов уголовного дела мне стало известно, что пароль к БЕЛТА висел прямо в редакции «Рэспублiка», — отмечает Марина Золотова.

— Если увидел бы, отругал бы, — отвечает Лебедик.

Он не исключает, что с 2004 года пароль для «Рэспублiка» не менялся.

Пока Дмитрий Жук утверждает: ничего не слышал о том, что паролем к платной подписке пользовались третьи лица — у его бывшей подчиненной другое мнение.

— Доходили такие слухи, — отмечает Елена Кузнецова, начальник сектора администрирования сети БЕЛТА.

— От кого? Это обсуждали сотрудники? — спрашивает прокурор.

— Что-то вроде этого.

Как рассказала свидетель, агентство привыкло доверять своим подписчикам и не ставило перед собой задачи проверять, кто заходит на платную подписку.

— Смена пароля и логина не гарантирует его непередачу третьим лицам, — говорит Кузнецова.

Как рассказала свидетель, не всегда пароли от подписки выдавались после оплаты.

— Иногда по просьбе руководства выдавала логины и пароли к платной подписке без заключения договора, — заявила Кузнецова.

Руководством она назвала начальника сектора связи, в разное время эту должность занимали разные люди. Уточнить, кому выдавались таким образом пароли, не смогла: «Это конфиденциальная информация и не имеет отношения к данному делу».

После обеда 13 февраля суд продолжил допрос свидетелей про делу Марины Золотовой, к трибуне подошел председатель «Белтелерадиокомпании» Иван Эйсмонт.

Во время допроса Иван Эйсмонт не раз повторяет, что информация у БЕЛТА точная и проверенная, и «стоит денег». О «деле БЕЛТА» Эйсмонт узнал из СМИ.

— Гораздо позже был вызван на допрос в СК и узнал, что пароль «Белтелерадиокомпании» был использован сотрудницей TUT.BY, не помню ее фамилию, — рассказывает свидетель.

Тут надо отметить, что в «деле БЕЛТА» не было фигуранта — сотрудника TUT.BY, который бы пользовался паролем «Белтелерадиокомпании».

По словам Эйсмонта, у «Белтелерадиокомпании» была платная подписка на БЕЛТА, в основном ею пользовалась новостная служба. Среди преимуществ такой подписки он называет возможность следить за важным и актуальным в режиме стенограммы.

— Если мы отсняли и уехали, то они (журналисты БЕЛТА. — Прим. ред.) работают до конца. У них находишь информацию, которую ты не слышал, — заявил он.

По словам Ивана Эйсмонта, разница между появлением новости в платной подписке и на сайте составляет 10−15 минут.

Сейчас пароли от БЕЛТА выдаются сотруднику в конверте и под подпись.

На предложение прокомментировать показания свидетеля Марина Золотова ответила: его личный опыт имеет мало отношения к этому делу.

— Имеет СМИ подписку на БЕЛТА или нет, на рейтинг это не влияет. У БЕЛТА 36 подписчиков, — напоминает главный редактор TUT.BY. — Мы практически отказались от БЕЛТА, и на рейтинге это не отразилось, посещаемость сайта растет.

Третья часть судебного процесса назначена на завтра.