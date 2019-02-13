Госдолг США достиг рекордных 22 трлн долларов

Госдолг США достиг рекордного уровня в 22 триллиона долларов и продолжает расти. Это следует из данных ежегодного отчета, опубликованного американским Минфином.

С тех пор как Дональд Трамп стал президентом страны в начале 2017 года, госдолг увеличился на 2,06 триллиона долларов с 19,95 триллиона, сообщает AP. Одними из основных факторов стали снижение налогов в декабре 2017 года и деятельность конгресса в 2018 году, направленная на увеличение военных расходов и расходов на национальные нужды.

Бюджетное управление конгресса прогнозирует, что в 2019 финансовом году дефицит составит 897 миллиардов долларов, что на 15,1% больше дисбаланса прошлого года в 779 миллиардов долларов.

В ближайшие годы, по прогнозам экспертов, дефицит будет расти, причем с 2022 года ежегодный дефицит превысит один триллион долларов и ниже этого уровня не опустится до 2029 года. В основном рост будет происходить за счет увеличения расходов на финансирование социальных программ и Medicare, поскольку поколение беби-бума 1946-1960 годов продолжает выходить на пенсию.

Администрация Трампа утверждает, что снижение налогов в конечном итоге окупится за счет ускорения экономического роста. Однако многие экономисты оспаривают такой прогноз.

Несмотря на рост госдолга, многие эксперты полагают, что риски остаются незначительными, и указывают на текущие процентные ставки, которые остаются по историческим меркам низкими.

Тем не менее некоторые экономисты предупреждают, что постоянно растущий госдолг создает существенные риски для правительства, поскольку он может затруднить реагирование на финансовый кризис путем снижения налогов или увеличения расходов.

Общий госдолг США в 2018-м финансовом году составлял 78% ВВП, отмечает CNN со ссылкой на данные бюджетного управления конгресса. Если не произойдет никаких изменений, к 2028 году он достигнет уровня в 96% ВВП.