Татуировщик возомнил себя хирургом и удалил клиентам ухо и сосок

Британский татуировщик и художник боди-арта Брендан Маккарти во вторник признал себя виновным в нанесении тяжких телесных повреждений, включая отрезание уха и соска и рассечение языка клиентов.

50-летний Брендан Маккарти, у которого нет медицинского образования, проводил хирургические процедуры по просьбе клиентов в своей студии "Доктор Зло" в городе Вулверхэмптон, в центральной Англии, между 2012 и 2015 годами. Процедуры проводились без использования анестезии. Его арестовали после жалоб на снимки в интернете, запечатлевшие, как он отрезает ухо клиенту.

В свою защиту Маккарти, также известный как "Доктор Зло" (по названию своей студии), заявлял, что считал эти процедуры законными, поскольку его клиенты дали на них письменное согласие. Петиция в защиту Маккарти собрала 13 400 подписей. Его сторонники отстаивали свое право самовыражения любыми способами модификации собственного тела "в безопасных условиях".

Но судья Вулверхэмптонского королевского суда постановил, что процедуры нельзя приравнивать к татуировкам и пирсингу, а на более серьезное хирургическое вмешательство, равноценное пластической хирургии, у Маккарти не было лицензии.

Маккарти предъявили обвинения в шести случаях нанесения тяжких телесных повреждений. Он признал себя виновным по трем пунктам обвинения. Речь идет о проведении процедур рассечения языка и удаления уха и соска. Приговор ему будет вынесен 21 марта.

"Это судебный прецедент, связанный с модификацией тела", — сказала Рианнон Джонс из Королевской прокурорской службы (CPS), представляя экспертные заключения в отношении рисков для клиентов Маккарти.

"Это судебное дело не преследовало целью ограничить индивидуальный выбор или свободу самовыражения. Суть его заключается в том, что Маккарти, у которого была только лицензия на татуировки и пирсинг, выполнял сложные хирургические процедуры в своей тату-студии", — добавила она в заявлении.

"Хирургические процедуры должны выполняться специально подготовленными и квалифицированными хирургами или медицинскими работниками. Маккарти не являлся ни тем, ни другим, и в результате его хирургические процедуры, хотя и проводились по просьбе его клиентов, были незаконными", — сказала Рианнон Джонс.

"Совершенно раздавлен"

В интервью Би-би-си перед началом слушаний Маккарти сказал, что оказался в ужасной ситуации. "Я чувствую себя абсолютно раздавленным, я превратился в тень самого себя", — сказал он. Один из клиентов Маккарти Ник Пинч пришел к художнику, чтобы удалить сосок после того, как на месте предыдущего пирсинга образовался рубец.

Процедуры, проведенные Маккарти с Ником Пинчем, составили часть обвинения. Ник Пинч сказал: "[Маккарти] хотел знать, зачем мне эта процедура, он хотел убедиться в том, что я понимаю, что делаю, он в должной степени позаботился обо мне. Я абсолютно доволен тем, что было сделано".

Но местная полиция заявила, что Маккарти проводил процедуры, не зная историй болезни своих клиентов или их психиатрического состояния. У него также не было никакого реанимационного оборудования на случай возникновения проблем во время операции.

Боди Арт (имя при рождении Мэтью Уилан) посвятил свою жизнь модификации тела. Вот что он говорит о тех, кто экспериментирует со своим телом: "Согласно действующим законам, нас по существу классифицируют как добровольных жертв жестокого обращения".

"Это частные процедуры и соглашения между мной как клиентом и бизнесом, [предоставляющим услуги]. Но я думаю, эта сфера должна регулироваться. Люди в этой отрасли зачастую совершенно не защищены".