Москва вышла на первое место в мире по загруженности дорог

Москва заняла первое место в свежем рейтинге городов по уровню загруженности дорог, составленном компанией Inrix по итогам 2018 года.

По данным экспертов компании московские водители за год потеряли из-за пробок 210 часов. В топ-10 рейтинга также вошел Санкт-Петербург (9-е место, 200 часов), а в топ-25 европейских городов по загруженности дорог попали Ростов-на-Дону (14-е место) и Нижний Новгород (17-е место), пишет "Коммерсант".

В Inrix отмечают, что в этот раз аналитики изменили методологию составления рейтинга (теперь загруженность оценивается как по количеству потерянного водителями времени, так и по плотности заторов), поэтому он отличается от прошлогоднего. Однако на позиции Москвы изменение системы подсчета почти не отразилось: по итогам 2017 года российская столица заняла в рейтинге второе место, уступив только Лос-Анджелесу. Теперь же на втором месте оказался Стамбул, а далее следуют Богота, Мехико, Сан-Паулу, Лондон, Рио-де-Жанейро, Бостон, Петербург и Рим. Лос-Анджелес из-за новой методики оценки не попал в топ-25 рейтинга.

Исследователи подчеркивают, что простой в пробках дорого обходится городской экономике: он приводит к снижению продуктивности работников, задержкам доставки товаров в магазины, повышенному расходу топлива и т. д. Так, для американских, британских и немецких городов в Inrix отдельно оценили экономический ущерб от пробок. В США от пробок больше всего потеряли Нью-Йорк (9,5 млрд долларов за год) и Лос-Анджелес (9,3 млрд). Потери Лондона составили 4,9 млрд фунтов, а Берлина – 1,7 млрд евро.

Данные Inrix прокомментировали в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) заявив, что "результаты рейтинга вызывают много вопросов и сомнений". "Inrix не обращалась за данными в правительство Москвы, соответственно, неизвестно, какие сервисы использовались для сбора данных. Методика расчета представлена очень обобщенно", – отметили в ЦОДД.

В Центре обратили внимание на тот факт, что города в рейтинге отранжированы не по количеству потерянных водителями в пробках часов (хотя это, вероятно, является прямым следствием учета плотности заторов). Так, в Москве водители теряют в пробках 210 часов, а в Риме – 254 часа.

"То же самое и с Лондоном, и Парижем, у которых количество часов, проведенных в пробках, выше, чем в Москве, тем не менее они находятся на более низких полициях. Серьезно оценивать данный рейтинг неправильно. Наши данные, основанные на точных расчетах и измерениях, показывают, что движение в городе улучшилось. Средняя скорость движения личного транспорта на основных магистралях в 2010 году составляла 45 км/ч, в 2018 году — 53 км/ч. Рост по сравнению с 2010 годом — 18%. Повышение скорости движения происходит, несмотря на рост уровня автомобилизации", – заявили в ЦОДД.