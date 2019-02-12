Посол Венесуэлы заявил о вербовке Гуайдо США

Посол Венесуэлы в России Карлос Рафаэль Фариа Тортоса заявил, что венесуэльский оппозиционный лидер Хуан Гуайдо, который объявил себя временным президентом страны, был завербован Соединенными Штатами еще десять лет назад, передает РИА «Новости».

При этом, по мнению дипломата, Гуайдо еще не готов выполнять задачу, поставленную перед ним США. Он также назвал оппозиционера «марионеткой», который нужен для того, «чтобы США за ним стояли и говорили», считает венесуэльский посол.

«По нашим данным, его отправили в Сербию, чтобы учиться, наверное, вы знаете об этом. И с этого все началось», — рассказал Тортоса.

Данное заявление дипломат сделал в российском Совете Федерации.

Ранее сообщалось, что МИД России обвинил США в подстрекательстве военных Венесуэлы.

Лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро 23 января.

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.