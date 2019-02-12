"Беги или умри" – новая опасная игра подростков

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Суть игры заключается в том, чтобы перебежать оживленную трассу в неположенном месте и остаться в живых. Процесс подростки снимают на видео и выкладывают в сети, сообщает fakty.com.ua.

По словам психологов, бежать или умереть в основном решают дети 9-14 лет. Это группа наибольшего риска. Чтобы избежать трагедии, водителям советуют быть бдительными, если на обочине стоят подростки, и не переходят дорогу на зеленый свет.

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