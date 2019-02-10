На Новой Земле ввели режим ЧС из-за нашествия белых медведей

Власти Архангельской области в субботу ввели режим чрезвычайной ситуации на архипелаге Новая Земля из-за большого скопления белых медведей вокруг населенных пунктов.

Как сообщил глава муниципального образования Новая Земля Жиганша Мусин, режим ЧС вводится без ограничения по времени - до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность местного населения.

"Я на Новой Земле с 1983 года, но никогда раньше такого массового нашествия белых медведей не было. Напомню, более пяти животных не покидают гарнизон, в буквальном смысле гоняются за людьми и даже заходят в подъезды жилых домов", - сказал он.

Власти приняли решение направить на архипелаг оперативную группу, которая должна будет предотвратить нападение белых медведей на людей. Специалисты надеются, что животных удастся прогнать без применения оружия.

"Раз принято решение о запрете отстрела, придется идти по более долгому и менее безопасному для местных жителей пути. Всего вблизи населенных пунктов находится около 50 медведей, поэтому работы будет много, - добавил Мусин.

Как сообщил замглавы администрации Новой Земли Александр Минаев, большое скопление белых медведей наблюдается в последние три месяца.

"В районе п. Белушья Губа отмечено наличие 52 белых медведей, заходящих на территорию населенного пункта. Отмечаются случаи агрессивного поведения диких животных - нападения на людей, проникновения в жилые и служебные помещения. Постоянно на территории поселка находятся от шести до десяти белых медведей", - заявил он.

По словам чиновника, от жителей поступают многочисленные заявления и просьбы обеспечить безопасность людей, в том числе детей в школах и детских садах.

"Люди напуганы, боятся выходить из дома, нарушается режим повседневной деятельности, родители опасаются отпускать детей в школы и детские сады", - сообщается в докладе Минаева.

Власти отмечают, что с первых дней нашествия медведей предпринимаются необходимые меры, однако в администрации муниципалитета признают, эффекта они не дают. Так, медведи уже не реагируют на свето-шумовые сигналы, а также на попытки отогнать их с помощью патрульных автомобилей и собак.

При этом Росприроднадзор запретил отстрел наиболее агрессивных особей, нападающих на людей и преследующих их.

Белый медведь считается крупнейшим сухопутным хищником на планете, его популяция находится под угрозой из-за браконьерства и изменения климата. В России охота на него запрещена.

На сайте городского округа Новая Земля опубликована памятка том, как предотвратить нападение белого медведя и как вести себя, если оно произошло.

Ее авторы подчеркивают, что на людей белые медведи специально не охотятся и даже остерегаются их, но в некоторых ситуациях могут совершить нападение.

"Если естественной добычи мало или ее очень трудно добыть (чаще всего это бывает в конце осени и зимой), медведи голодают и тогда в поисках корма они устремляются на побережье, заходя на территории населенных пунктов, на полярные станции и в лагеря экспедиций. Как правило, привлекают их сюда пищевые отходы на мусорных свалках и в местах разделки морского зверя и рыбы", - говорится в памятке.

Там также отмечается, что "расследование многих случаев нападения медведей на людей показало, что чаще всего люди сами виноваты в случившемся".