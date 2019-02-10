Организатора "Марша материнского гнева" задержали накануне акции

В Санкт-Петербурге задержали Светлану Уткину и еще пять активистов движения "Весна", готовивших на Невском проспекте акцию в поддержку члена "Открытой России" Анастасии Шевченко.

Светлану Уткину - организатора "Марша материнского гнева", в рамках которого протестные мероприятия запланированы 10 февраля в целом ряде российских городов, задержали в Санкт-Петербурге в преддверии акций. Об этом в субботу, 9 февраля, в Facebook написала член совета депутатов Тимирязевского района Юлия Галямина.

Позднее она сообщила, что наряду с представительницей "Открытой России" Уткиной задержаны еще несколько человек.

По сведениям сайта гражданских активистов Activatica 2.0, речь идет о шести активистах, которые планировали на Невском проспекте мероприятие в поддержку члена федерального совета "Открытой России" Анастасии Шевченко. Среди них - пять членов молодежного общественно-политического движения "Весна".

Не исключено, что на Шевченко поступил донос

Шевченко задержали у выхода из одного из петербургских кафе. Среди сотрудников правоохранительных органов были люди в штатском. При этом полицейские сослались на некую запись в Книге учета заявлений и сообщений о преступлениях.

Фактически речь шла "о доносе о возможном правонарушении", уточняет сайт гражданских активистов. В правоохранительных органах эту информацию пока официально не прокомментировали.

Все задержанные были доставлены в первый отдел полиции по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга.

По информации Activatica 2.0, позднее активистов "Весны" отпустили без составления протоколов.

Готовятся акции протеста матерей по всей России

Акции в рамках "Марша материнского гнева" должны пройти 10 февраля в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону. Местные власти отказались согласовать эти мероприятия.

Участники протестов выступают в поддержку Анастасии Шевченко.

Член федерального совета "Открытой России" 21 января стала первым в России фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье 284.1 УК РФ, которая предусматривает наказание за деятельность в организации, признанной нежелательной в РФ. Суд 23 января постановил отправить ее под домашний арест до 20 марта.

В конце января скоропостижно скончалась 17-летняя дочь Анастасии Шевченко, проживавшая в интернате для детей с особенностями развития. До этого ее срочно госпитализировали после временной остановки сердца. Следователи долго не разрешали Шевченко навестить дочь в реанимации, позднее врачи отказались пустить ее в палату.