Нидерланды активно переманивают фирмы из Великобритании

В связи с предстоящим "Брекзитом" Нидерланды надеются привлечь к себе компании, занятые в Британии в финансах, СМИ и других сферах. Правительство уже сейчас ведет переговоры с 250 такими фирмами.

Правительство Нидерландов ведет переговоры с 250 иностранными компаниями о переносе их офисов в связи с предстоящим "Брекзитом". Речь идет преимущественно о британских компаниях, а также об американских и азиатских фирмах, сообщило министерство экономики Нидерландов в субботу, 9 февраля.

В настоящее время эти компании, в связи с запланированным на 29 марта выходом Великобритании из состава Евросоюза, рассматривают вопрос о переносе своих штаб-квартир в другие страны Европы. В министерстве уточнили, что это предприятия, занятые в финансовом секторе, СМИ, рекламе, биологических науках, здравоохранении и логистике. Нидерландское агентство по иностранным инвестициям надеется на то, что эти фирмы переведут свои операции в Нидерланды.

Одновременно Минэкономики представило доклад, в котором сообщается об уже достигнутых успехах в сфере передислокации иностранных компаний в Нидерланды. Так за минувший год в эту страну перебрались 42 предприятия, из Британии в Нидерланды перешло 1923 рабочих места. В докладе, в частности, упоминается японский инвестиционный банк Norinchukin, TVT Media, а также финансовые компании MarketAxess и Azimo.