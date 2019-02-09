Россия готова продолжать транзит газа через Украину на своих условиях

Замглавы МИД РФ не исключил, что договор с Украиной на транзит газа может быть изменен. Он также предостерег ЕС от противодействия реализации проекта "Северный поток - 2".

Россия готова продолжать транзит поставок газа в Европу через Украину. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Панкин в интервью РИА "Новости", опубликованном в субботу, 9 февраля. "Мы готовы продолжать украинский транзит, но на тех условиях, которые нужны нам", - пояснил Панкин. При этом, по его словам, есть "целый ряд элементов, на которые украинцы пока пойти не могут", а также "неопределенность собственно на Украине в отношении своей газо-транспортной системы, ее преемника, консорциума и так далее".

Чиновник не исключил, что действующий контракт на транзитные поставки может быть продолжен "с внесением каких-то необходимых изменений", отметив, что, "похоже, Украина такую опцию отвергает". К следующему раунду переговоров по транзиту в мае могут произойти "изменения в позиции", "определенное институциональное развитие, юридическое развитие процессов" в Украине, предположил Панкин.

Панкин предостерег от препон "Северному потоку - 2"

Говоря о проекте "Северный поток - 2", Панкин заявил, что, если ему "будут чинить препоны", чтобы "заставить Россию качать газ через Украину на их условиях, с их тарифами, с неопределенностью в юридических вещах, наверное, этот номер не пройдет". Он также указал на возможные трудности, которые возникнут у европейских потребителей в том случае, если одновременно РФ и Украина не смогут договориться по транзиту газа и "будут оставаться проблемы с "Северным потоком - 2".

Газопровод, который критикуют ряд европейских стран, должен быть проложен по Балтийскому морю параллельно с уже существующим "Северным потоком", работы планируется завершить в 2019 году. В этом же году истекает срок договоренностей между Москвой и Киевом о транзите газа через Украину.

Накануне государства Евросоюза поддержали компромиссное решение по проекту, внеся поправки в Третий энергопакет ЕС. Согласно им, за идущий из третьей страны газопровод отвечает то государство-член ЕС, на территории которого эта транспортная магистраль впервые подключается к европейским энергосетям. Таким образом, регулировать "Северный поток - 2" будет Берлин, а не Брюссель.